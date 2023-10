Sáng ngày 3-10, Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) để điều tra vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn.

Khu vực khách sạn nơi Sơn đưa cháu bé vào gửi. Ảnh: NT

Trước đó, tối ngày 2-10, Sơn đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau khi bắt cóc bé gái ở phường 6, TP Tân An, Long An vào chiều cùng ngày.

Bé gái đã được Sơn đưa vào một khách sạn trên địa bàn phường An Phú, TP Thủ Đức gửi lại rồi báo cho gia đình đến đón.

Sáng ngày 3-10, trao đổi với PV, hai nhân viên ở khách sạn cho biết thời điểm Sơn đưa bé gái vào khách sạn gửi thuộc một ca trực của ba người khác. “Những nhân viên ca trực này đã đến trụ sở công an để làm việc” – một nữ nhân viên nói và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Cơ quan chức năng và người thân đưa cháu bé ra khỏi khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Ghi nhận, khách sạn nơi Sơn gửi lại cháu bé nằm ở góc đường số 8 và đường F, phường An Phú. Xung quanh khu vực có nhiều nhà dân nhưng không một ai hay biết vụ việc.

“Do thời điểm người này đưa cháu bé vào khách sạn trời có mưa, khu vực cũng bình thường vắng vẻ, nhà nào cũng đóng cửa; người ta ra vào khách sạn cũng là điều bình thường nên không ai quan tâm” – một người dân sống gần khách sạn cho hay.

Ông STL (54 tuổi; bảo vệ một chi nhánh công ty gần khách sạn) cho biết, vào khoảng 22 giờ khuya ngày 2-10, thì nghe một số người nói chuyện ở trước khách sạn và một số ô tô chạy tới.

Công an nhanh chóng xác định, bắt được Sơn. Ảnh: VH

Ông L nhìn ra thì thấy nhiều công an, bảo vệ dân phố phong tỏa khu vực khách sạn. “Tôi thấy một người phụ nữ ẵm đứa trẻ chừng hai tuổi không biết có phải mẹ bé hay không. Đứa trẻ khóc và được dỗ dành, sau đó họ lên xe ô tô ra khỏi khu vực. Riêng công an làm việc chừng hơn một tiếng sau mới đi” – ông L nói.

Nam bảo vệ cũng cho biết không thấy ai giống với người bắt cóc đã được đăng trên báo.

Hình ảnh từ camera an ninh khu vực cũng cho thấy cơ quan chức năng tới khu vực, đưa bé gái đi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người. Thời gian gần đây, các chủ nợ liên tiếp thúc ép nên túng quẫn.

Chiều ngày 2-10, Sơn đến trường đón con và cháu bé. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn gọi điện cho gia đình yêu cầu đưa hai tỷ đồng tiền chuộc. Sau đó, Sơn hạ xuống một tỷ đồng.

Sau đó, gia đình cháu bé chuyển cho Sơn nhiều lần đủ một tỷ đồng. Sơn chạy xe đến khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi báo cho gia đình đến đón.

Riêng Sơn đón xe về hướng tỉnh Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy lùng kẻ bắt cóc. Sau khi xác định nghi phạm đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP.HCM nên công an tỉnh Long An đã báo công an TP.HCM, công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn, bắt giữ được Sơn trên địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Ngay sau đó, Công an Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

