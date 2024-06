Khởi tố một hiệu trưởng tham ô tài sản ở Nghệ An 03/06/2024 17:15

Ngày 6-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với thầy giáo Phạm Mạnh Hùng về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Phạm Mạnh Hùng (Trái) và Trương Xuân Cường.

Cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với bị can Hùng còn có Trương Xuân Cường.

Ông Hùng (50 tuổi), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn. Còn ông Cường (50 tuổi), nguyên kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 - 2023, khi đang làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và THCS xã Na Ngoi, ông Hùng đã chỉ đạo kế toán là ông Cường và một số người liên quan lập khống hồ sơ thanh toán tiền.

Trong đó có hợp đồng thuê bảo vệ trường, hồ sơ rút tiền chi cho hoạt động dạy thay giáo viên nghỉ sinh và thiếu biên chế, hồ sơ để quyết toán tiền mua sắm thiết bị.

Số tiền hai người này chiếm đoạt được cơ quan công an xác định là hơn 374 triệu đồng.

Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.