Khởi tố người cho vay lãi nặng 547,5%/năm 20/06/2024 10:36

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Nhân (35 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thạch Nhân bị khởi tố vì cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 547,5%/năm. Ảnh: HG

Theo điều tra, ngày 1-11-2022, Thạch Nhân cho bà VTTH vay 50 triệu đồng, tiền lãi là 750.000 đồng/1 ngày, tương ứng với mức lãi suất là 547,5%/năm.

Tính đến ngày 22-8-2023, bà H đã đóng tiền lãi cho Thạch Nhân tổng cộng là hơn 198 triệu đồng. Qua đó, Nhân thu lợi bất chính 190 triệu đồng.

Hiện, vụ án việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.