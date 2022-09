Khởi tố người đàn ông 65 tuổi dâm ô bé trai 6 tuổi

Sáng 7-9, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tấn Hùng (65 tuổi, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Hùng là hàng xóm của gia đình cháu K (sinh năm 2016). Từ tháng 4-2020 đến tháng 7-2021, Hùng đã có hơn 20 lần dụ dỗ cháu K thực hiện các hành vi dâm ô, xâm hại tình dục ngay tại nhà nạn nhân, nhà của Hùng và những nơi khác.

Hành vi dâm ô, xâm hại tình dục khiến cháu K bị rối loạn sang chấn, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Theo người nhà nạn nhân, phát hiện sự việc cháu K bị xâm hại tình dục nên đã trình báo cơ quan công an từ lâu.

Mặc dù bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can Hùng đã khoá cửa nhà, đến nơi khác ở.