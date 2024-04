Khởi tố nhân viên mang ô tô của khách sạn đi cầm lấy tiền trả nợ 16/04/2024 16:03

Ngày 16-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thanh Hải (46 tuổi, trú xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam. Ảnh: VH

Theo điều tra, Đinh Thanh Hải là nhân viên của khách sạn Lagi Dinh, ở thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận, do ông Nguyễn Minh Kiệt làm chủ khách sạn.

Ngày 7-10-2019, khi được sự đồng ý của chủ khách sạn, Hải lấy ô tô 86A-081.35 của khách sạn chở khách đi các tuor du lịch tại TP Phan Thiết, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa).

Đến ngày 12-10-2019, Hải quay về TP Phan Thiết. Do có người gọi điện thoại đòi nợ và Hải không có tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cầm thế ô tô trên.

Sau đó, Hải liên hệ và nhờ người quen dẫn đến một cơ sở cầm đồ trên địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết để cầm chiếc xe với số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 16-10-2019, không thấy Hải mang xe về, chủ khách sạn đã kiểm tra định vị chiếc xe và đến Công an thị xã La Gi trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an phường Phú Thủy thu giữ ô tô 86A-08135, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.