Khởi tố nhóm giang hồ giam giữ 14 cô gái trẻ để phục vụ karaoke

(PLO)- Công an khởi tố 16 bị can vì đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, mua bán người, môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 12-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, mua bán người, môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (31 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) bị khởi tố về các hành vi: mua bán người, bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, môi giới mại dâm. Chồng của Tuyền là Trần Đình Hưng (31 tuổi, ngụ TP.HCM), bị can Phạm Ngọc Thắng (quê Ninh Bình) cùng bị khởi tố về hành vi mua bán người và bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can Nguyễn Vũ Phong (quê Cà Mau) Trương Jonny (quê An Giang); Lê Thị Nguyệt Nhi (quê Đồng Nai); Ngô Minh Khoa (quê Long An) bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can Trần Tuấn Khải (quê Sóc Trăng) bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và môi giới mại dâm. Bị can Hà Văn Nghị (quê Thanh Hóa); Võ Khánh Hội (quê Bạc Liêu); Nguyễn Tuấn Kiệt (quê An Giang); Đỗ Hồng Quân (quê Phú Thọ) đều bị khởi tố về hành vi mua bán người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Quách Văn Quang, Mai Trung Hiếu để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và Phạm Thị Thu để điều tra về hành vi mua bán người.

Bước đầu các nghi can khai nhận, Tuyền và Hưng là móc nối với một số nghi can ở TP.HCM với vai trò môi giới việc làm, nhắm vào nạn nhân là nữ trẻ tuổi, có nhu cầu tìm kiếm việc làm rồi ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Khi ép các nạn nhân ghi nợ, bọn chúng dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại. Có nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân bỏ trốn. Sau khi viết giấy nợ, nạn nhân được Tuyền, Hưng đưa về quán karaoke Nice ở phường Tân Biên và căn nhà ở phường Tân Hiệp giao cho đàn em canh giữ.

Hàng ngày nhóm này chở các nạn nhân đến hai quán karaoke Nice và Thùy Dương trên địa bàn TP Biên Hòa để tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân, múa thoát y và bán dâm.

Tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách, số tiền này tiếp viên phải nộp lại cho chúng theo mức mà Tuyền đặt ra. Bằng thủ đoạn này, Tuyền và Hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ 20 đến 30%/tháng.

Ngoài ra Tuyền và Hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên. Mỗi nhân viên được khách “bo” 500.000 đồng thì phải đóng tiền phí 100.000 đồng. Nếu được khách “ bo” 1.000.000 đồng, thì phải đóng 300.000 đồng.

Ngoài ra các nhân viên còn phải đóng tiền nợ, tiền lãi theo tỷ lệ quy định trên số tiền vay.

VŨ HỘI