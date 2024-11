Khởi tố thêm 2 người mua bán trái phép hóa đơn trong nhóm do Dương Thanh Thủy cầm đầu 01/11/2024 10:39

Ngày 1-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 người, trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.



Hai người mua bán trái phép hóa đơn bị khởi tố. Ảnh: CA

Hai người bị khởi tố gồm: Hoàng Ngọc Thanh (37 tuổi, HKTT tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Lan Anh (40 tuổi, HKTT tại Bình Dương).

Theo cơ quan công an, vào tháng 11-2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn GTGT với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, sau đó bán lại cho người khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế.

Với thủ đoạn như trên, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự với 6 bị can, ngoài hai bị can nói trên còn có Dương Thanh Thủy (39 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngà (28 tuổi), Đặng Trâm Anh (31 tuổi), Nguyễn Hoài Nhân (24 tuổi).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý những người liên quan theo quy định.