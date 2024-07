Trưa 28-7, trao đổi với PLO một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Chính trị Đắk Lắk.

“Hiện anh em đang làm và chờ thêm kết quả giám định, do liên quan đến nhiều sổ sách chi tiêu” – vị lãnh đạo này nói.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều phản ánh về sai phạm trong thu chi ở Trường Chính trị Đắk Lắk. Theo đó, tháng 10-2023, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 -2022 tại Trường Chính trị Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính chỉ ra hàng loạt sai phạm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường Chính trị giai đoạn 2017-2022. Sở Tài chính xác định tổng số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Chi vượt, chi sai định mức, chế độ từ ngân sách nhà nước hơn 337 triệu đồng; thu vượt mức học phí của các học viên tự đóng hơn 227 triệu đồng. Năm 2017 và năm 2022, Trường Chính trị Đắk Lắk xây dựng dự toán không chính xác dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương hơn 301 triệu đồng.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính yêu cầu Trường Chính trị Đắk Lắk phải tiếp tục thu hồi hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3,1 tỉ đồng từ nguồn thu học phí và dịch vụ, còn lại hơn 970 triệu đồng là tiền quản lý phí trong 5 năm (2017-2022).

Sở Tài chính Đắk Lắk khẳng định, việc trường này lập chứng từ, cập nhật, ghi sổ không theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính; không đảm bảo tính liên tục; có hiện tượng bỏ số, nhảy số, đảo số giữa các tháng.

Một số tháng, số thứ tự của một số phiếu thu, phiếu chi được ghi nhận không thống nhất giữa kế toán và thủ quỹ; có hiện tượng xóa, sửa số chứng từ trong quá trình luân chuyển chứng từ giữa kế toán và thủ quỹ. Dấu hiệu này vi phạm Luật Kế toán 2015.

Từ năm 2017 đến tháng 4-2021, Trường Chính trị Đắk Lắk không thực hiện kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, không kiểm kê, lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, không thực hiện đúng nguyên tắc kế toán.

Liên quan đến các vấn đề nêu trên, Ban giám hiệu Trường Chính trị Đắk Lắk đã triệu tập cán bộ chủ chốt, nguyên kế toán trưởng, thủ quỹ cùng ông Lê Đình Hoan, nguyên Hiệu trưởng họp, thực hiện việc khắc phục.

Tháng 3-2018, lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột việc bị kẻ gian đột nhập vào trường lấy trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng.

Do vượt thẩm quyền nên Công an TP Buôn Ma Thuột chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý.