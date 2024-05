Không ai cản nổi Nam Định lên ngôi vô địch V-League 31/05/2024 07:29

Không phải ngẫu nhiên mà Thép Xanh Xuân Thiện đầu tư lớn cho Nam Định để tìm cách mang về chiếc cúp vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang nghiêng về phía đội bóng thành Nam và dường như không có gì cản nổi thầy trò Vũ Hồng Việt lên ngôi khi các đối thủ bỗng dưng sa sút nhiều.

Thời của Nam Định

Năm ngoái, Nam Định từng bị các cổ động viên phản ứng và chỉ trích dữ dội ở trận thua Công an Hà Nội (CAHN) ở những giây cuối cùng ngay trên thánh địa Thiên Trường cứ như trao chức vô địch cho đối thủ. Họ giận dữ ném cả trống xuống đường piste và ngày hôm sau còn đến trụ sở CLB đốt áo cổ vũ thay cho lời muốn nói không chấp nhận cái thua bạc nhược.

Và mùa này cờ đã và đang đến tay Nam Định, như một hành động chuộc lỗi đích đáng. Thực chất thầy trò Vũ Hồng Việt cũng có lúc chơi ỉu xìu như khi bị LPBank HAGL cầm hòa 1-1 trên sân Pleiku, thua sân khách Viettel 1-2 và sân nhà gục ngã trước Hải Phòng 2-4. Nhưng khi cần, Nam Định thắng rất ấn tượng, như cú lội ngược dòng ngoạn mục 5-2 ở vòng 21 V-League, trong thế bị chủ nhà Thanh Hóa dẫn hai bàn.

Rafaelson là chân sút chủ lực của Nam Định sau 21 vòng đấu đã ghi 26 bàn. Ảnh: ANH THỊNH.

Đáng sợ hơn, mỗi mình Rafaelson đã ghi cả năm bàn thắng cho Nam Định, và anh chễm chệ độc tôn ở danh sách dội bom mùa này với 26 lần phá lưới đối phương, nhiều hơn 14 bàn so với chân sút Lucas của Hải Phòng đứng nhì bảng Vua phá lưới.

Ngày 31-5, Nam Định (42 điểm) sẽ tiếp đón SL Nghệ An (25 điểm) ngay trên thánh địa Thiên Trường (VTV5 trực tiếp 18 giờ). Chắc hẳn chỉ trừ đội khách và các cổ động viên của họ, không ai nghĩ thầy trò Vũ Hồng Việt lại bỏ qua một cơ hội quý giá để tiếp tục gia tăng điểm số với các đối thủ phía sau đang nhọc nhằn bám đuổi. SL Nghệ An giỏi lắm vẫn chỉ mong có 1 điểm với hy vọng đào thoát khỏi suất play off, nhưng điều này cực khó vì cầu thủ Nam Định không muốn làm tổn thương khán giả nhà thêm lần nào nữa.

Hà Nội săn huy chương

Nhà vô địch V-League nhiều nhất Hà Nội (6 lần) trong hai mùa bóng gần nhất sa sút so với chính mình dù vẫn luôn là CLB đóng góp đông đảo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Hồi đầu mùa, Văn Quyết và đồng đội chơi chật vật nhưng càng về giai đoạn nước rút, Hà Nội càng trỗi dậy mạnh mẽ. Từ nửa dưới bảng xếp hạng, thầy trò Daiky vừa có liền ba trận thắng để vươn lên tốp tranh huy chương đã nói thay cho sự mạnh mẽ của Hà Nội.

Văn Quyết và đồng đội sẽ không khó giành huy chương cuối mùa. Ảnh: ANH THỊNH.

Khi đá với trạng thái bình thường, Hà Nội luôn giữ cho mình phong cách chơi bóng nhẹ nhàng, đẹp mắt và hiệu quả. Cái hay khác của nhà cựu vô địch V-League là bất chấp bầu Hiển còn có nhiều mối bận tâm khác, ở một số CLB khác, Hà Nội vẫn không bị rơi xuống quá sâu trên bảng xếp hạng.

Ở buổi chợ chiều mùa này, Hà Nội còn có nhiều cửa săn huy chương, dù không phải màu vàng quen thuộc thì cũng có thời cơ cầm bạc hoặc đồng. Các đối thủ chính của thầy trò Daiky trong tốp trên như Bình Định, B. Bình Dương, Hải Phòng, CAHN vì nhiều lý do khác nhau, hoặc thiếu động lực và yếu nội lực hơn, đều khó lòng cạnh tranh với Hà Nội.

B. Bình Dương thường chơi rất tốt trên sân nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cơ hội cho đồng chủ sân Hàng Đẫy tạo thêm một cú bứt phá rộng mở hơn vào ngày 31-5, họ chỉ tiếp khách Khánh Hòa đã đặt một chân xuống hạng (FPT Play trực tiếp 19 giờ 15). Chuỗi 7 trận liên tiếp toàn thua của thầy trò Trọng Bình cho thấy đội bóng phố biển không còn muốn ra sân chơi hết sức mình, vì cũng chẳng để làm gì. Và một trận thua Hà Nội đủ cho Khánh Hòa đặt cả hai chân về lại hạng Nhất.

Trận đấu muộn còn lại ở vòng 22 V-League diễn ra cùng ngày 31-5, chủ nhà B. Bình Dương thường rộng rãi khi đá sân khách nhưng rất khôn ngoan mỗi lần thi đấu trên sân nhà. Thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ không quá khó khăn để qua mặt CLB TP.HCM chỉ mong trụ hạng (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ).