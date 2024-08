Kiện toàn nhiều chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước

Chiều tối 26-8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng TN&MT, bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ phó thủ tướng Chính phủ đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ TN&MT đối với ông Đỗ Đức Duy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Nguyễn Hải Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Quốc hội (QH), Chính phủ đối với những đóng góp, cống hiến của các cán bộ trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương cùng toàn dân và toàn quân ta, các ông Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Đỗ Đức Duy, Nguyễn Hải Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại kỳ họp bất thường lần thứ tám, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua các Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ TN&MT, bộ trưởng Bộ Tư pháp với các nhân sự nêu trên.

Sau khi được phê chuẩn chức vụ phó thủ tướng, ông Hồ Đức Phớc tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Bùi Thanh Sơn tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sau khi kiện toàn các chức danh phó thủ tướng, đến nay lãnh đạo Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và năm phó thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình

Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông có trình độ PGS-TS luật, ĐH An ninh; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu QH các khóa XIII, XIV, XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ chiều tối 26-8. Ảnh: VGP

Tháng 4-2008, khi đang là phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm cục trưởng Cục CSĐT án tham nhũng; phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, ông được điều động, luân chuyển về Quảng Ngãi làm phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Hơn ba năm sau, ông được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ cương vị này trong hơn một năm.

Đến tháng 7-2011, ông được QH bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao. Từ tháng 4-2016, ông được QH bầu làm Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào hôm qua 26-8.

*****

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, 61 tuổi, quê Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Trung ương khóa XII, XIII; đại biểu QH khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Hồ Đức Phớc được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ chiều tối 26-8. Ảnh: VGP

Ông có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; phó bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND rồi chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An; chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tháng 4-2016, tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, ông được bầu giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 4-2021, ông được QH phê chuẩn giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính. Hôm qua 26-8, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, tiếp tục kiêm nhiệm bộ trưởng Bộ Tài chính.

*****

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn

Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, 62 tuổi, quê TP Hà Nội; trình độ là thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ tháng 4-2021); đại biểu QH khóa XIV, XV.

Ông Bùi Thanh Sơn vào ngành ngoại giao từ tháng 2-1985.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ chiều tối 26-8. Ảnh: VGP

Từ tháng 3-2000, ông làm tham tán công sứ, người thứ hai, bí thư Chi bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, phó vụ trưởng rồi vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao; trợ lý bộ trưởng kiêm vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại. Tháng 11-2009, ông giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó được phân công làm thứ trưởng thường trực.

Tháng 4-2021, ông Bùi Thanh Sơn được QH phê chuẩn bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hôm qua 26-8, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng đồng thời tiếp tục làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

*****

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy

Tân Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, 54 tuổi, quê Thái Bình. Ông là thạc sĩ xây dựng; ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu QH khóa XV, trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Đỗ Đức Duy được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ TN&MT, tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ chiều tối 26-8. Ảnh: VGP

Tháng 4-2002, ông công tác biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng và lần lượt trải qua các vị trí chuyên viên, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Sau đó, ông có gần ba năm là chánh văn phòng trước khi giữ chức thứ trưởng bộ này vào tháng 8-2015.

Tháng 2-2017, ông Đỗ Đức Duy được điều động, phân công giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Từ tháng 9-2020, ông là bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho đến khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TN&MT vào hôm qua 26-8.

*****

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, 48 tuổi, quê Hưng Yên. Ông là tiến sĩ luật, cử nhân hành chính; ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ chiều tối 26-8. Ảnh: VGP

Tháng 11-2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Một tháng sau đó, ông giữ cương vị phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3-2019, ông là phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đến tháng 4-2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho đến khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào hôm qua 26-8.