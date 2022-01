Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ghi nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư công nghệ tự động toàn cầu (Auto Investment Group) vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng đã giải thể sau sáu tháng hoạt động.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, Tổng giám đốc “siêu doanh nghiệp” 500.000 tỉ đồng cho biết lý do công ty giải thể là do các cổ đông không có đủ tiền để góp vốn. Một nguyên nhân nữa là do ông lo lắng cho gia đình phải chịu áp lực dư luận thời gian qua.

Ông Quốc Anh cho hay ông không cảm thấy thất bại hay xấu hổ khi giải thể doanh nghiệp vì bản thân đang cố gắng mang đến giá trị tốt cho xã hội.

“Sau khi giải thể công ty, tôi dành thời gian suy xét các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác phù hợp để sau Tết phát triển dự án mới với tham vọng chinh phục thị trường thế giới” - ông Quốc Anh chia sẻ.



Trước đó, nhiều lần trao đổi với PLO, ông Quốc Anh cho biết để có đủ số tiền hơn 500.000 tỉ đồng để góp đủ vốn như đăng ký.

Ông có hai dòng tiền để đưa vào, một là do tập đoàn tự làm ra bằng cách tự sản xuất phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin của tập đoàn và của các đối tác. Dòng tiền thứ hai là tập đoàn kêu gọi chủ đầu tư mua cổ phần.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội DN TP.HCM cho biết điều kiện giải thể DN bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.

Ngoài ra, DN không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài thương mại. Sau đó DN làm thủ tục giải thể, đóng mã số thuế.

Theo LS Nghĩa, sau 90 ngày mà DN không góp đủ vốn và không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ thì theo nghị định 50/2016 của Chính phủ sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng về hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.