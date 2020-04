COVID-19: Tranh thủ bán khoai, dưa hấu, cà... sang Singapore

Ngày 1-4, Bộ Công Thương cho biết Thương vụ Việt Nam tại Singapore (Thương vụ) đang phối hợp cùng Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hỗ trợ xuất khẩu sang Singapore.



Thông tin từ Thương vụ cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Singapore đứng trước nguy cơ bị đứt gãy nguồn cung, không đảm bảo được an ninh lương thực. Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã chủ động kết nối với các hiệp hội ngành hàng của nước sở tại và của Việt Nam nhằm tranh thủ cơ hội, thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang địa bàn.



Theo đó, bên cạnh hoạt động tổ chức đoàn các nhà nhập khẩu rau củ quả Singapore vào Việt Nam kết nối tìm nguồn cung hồi tháng 2-2020, Thương vụ tiếp tục bám sát các đối tác để kịp thời nắm bắt các đơn hàng mua sắm công của chính phủ Singapore, nhanh chóng thông tin cho các doanh nghiệp trong nước.



Tính riêng trong tháng 3-2020, Thương vụ đã kết nối được hơn 20 đơn hàng trong các lĩnh vực như cà phê, mì ăn liền, khoai lang, bắp cải, bí, cà tím, dứa, dưa hấu, thanh long…, ước khoảng 500 tấn hàng từ Việt Nam.



Theo thống kê của Cục Doanh nghiệp Singapore, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang nước này trong tháng 2-2020 đã tăng 49% so với tháng 1-2020 và tăng 102,78% so với cùng kỳ năm 2019.



Trên cơ sở nắm bắt xu hướng và thời cơ, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã đề xuất với Văn phòng đại diện Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cùng chung tay hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Các đơn hàng của các doanh nghiệp Việt Nam xuất sang Singapore, Vietnam Airlines sẽ dành ưu đãi mức giá vận chuyển thấp hơn mức giá của thị trường.

