Cú hích từ cựu phó thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc

Việt Nam có sức hấp dẫn riêng Theo Ngân hàng HSBC, mức lương dành cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN dù không quá cao so với nhiều quốc gia khác nhưng VN vẫn có một sức hấp dẫn riêng. Ví dụ, VN đứng đầu thế giới với gần 3/4 (72%) chuyên gia cho biết việc chuyển đến VN giúp họ tiết kiệm nhiều hơn. Khoảng 72% người cũng nói rằng họ có thu nhập khả dụng cao hơn nhiều so với khi làm việc ở quê nhà. 47% chuyên gia nước ngoài đồng ý rằng VN là điểm đến thích hợp để phát triển nghề nghiệp. Làm việc tại VN, theo các chuyên gia nước ngoài cũng ít căng thẳng hơn so với ở quê nhà khi gần 40% nói họ cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc ở VN. Đáng chú ý, 92% người nước ngoài ở VN nói họ thấy vui hoặc vui hơn khi làm việc tại VN so với tại quê hương.