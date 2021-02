Đỏ mắt tìm lao động sau tết

Tuyển dụng chuyển vùng ra phụ cận TP.HCM Navigos Search (nhà tuyển dụng nhân sư cấp trung và cấp cao) nhận định do quỹ đất tại TP.HCM không còn nhiều nên các doanh nghiệp ngoại sẽ mở rộng ở các kcn mới tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Cần Thơ. Đáng chú ý, các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản trong mảng linh kiện điện tử và ô tô đang có kế hoạch mở rộng trong năm 2021. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất thuộc châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang tìm hiểu thị trường để đầu tư xây nhà máy và phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường phía Nam. Các doanh nghiệp này sẽ mở rộng ở các kcn mới tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Cần Thơ.