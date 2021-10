DN giảm giá bán hỗ trợ 500 trẻ mồ côi do COVID-19 Chiều ngày 1-10, Chương trình thiện nguyện “Vòng Tay Việt” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HNVCLC) phát động đã đến thăm, chia sẻ với năm trường hợp học sinh cấp 3 bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn TP Thủ Đức, hỗ trợ mỗi em 6 triệu đồng. Đây là hoạt động tiếp theo của “Vòng Tay Việt” đã bắt đầu từ 29-5 với năm chương trình tiếp sức, chia sẻ khó khăn trong đại dịch. Chương trình này dự kiến sẽ hỗ trợ cho gần 500 học sinh cấp 3 có cha mẹ, người thân bị mất vì COVID-19. Tổng kinh phí cho chương trình mới khoảng ba tỷ đồng. Đây là số tiền tiết kiệm được từ các nguồn tài trợ và các khoản giảm giá bán hàng của các DN HVNCLC.