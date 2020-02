Dốc hết sức ngày đêm làm khẩu trang phòng dịch Corona

Tung thêm 3 triệu khẩu trang ra thị trường Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, thông tin: Chiều 7-2, các doanh nghiệp sản xuất vải và may mặc đã có cuộc họp với Sở Công Thương TP.HCM cùng các nhà bán lẻ như Co.opmart, Big C. Theo đó, đã có ba đơn vị trong hội đã lên kế hoạch sẵn sàng cung ứng nguyên liệu vải để có thể sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. Nếu mọi việc không có gì thay đổi và thông qua hệ thống phân phối của các siêu thị trên, các doanh nghiệp sẽ cung ứng từ 2 triệu đến 3 triệu chiếc khẩu trang ra thị trường. “Nhằm góp tay cùng TP.HCM chống dịch, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng…, chúng tôi sẽ bán khẩu trang ra thị trường với giá phù hợp, không tăng giá” - ông Hồng khẳng định. TÚ UYÊN