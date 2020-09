An toàn cho người đi du lịch là số một

Để chiến dịch kích cầu du lịch, sau khi đợt dịch COVID-19 lần hai được kiểm soát, đạt hiệu quả, vấn đề truyền thông về điểm đến an toàn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.



Phục vụ khách trở lại tốt nhất

Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Giám đốc văn phòng Hà Nội - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, nói: “Tôi nghĩ chúng ta không nên quá băn khoăn về giá mà cố gắng phục vụ khách trở lại tốt nhất. Họ sẽ là những sứ giả truyền thông vô cùng quan trọng để du lịch Việt hồi phục vào cuối năm. Khách an tâm, an toàn đi du lịch đã là một thắng lợi. Điều đó sẽ tạo niềm tin để chúng ta phát triển

trở lại”.

Với quan điểm đại dịch COVID-19 làm thay đổi tâm lý của hành khách, họ quan tâm nhiều hơn tới yếu tố an toàn, bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng giám đốc Vietravel, đề xuất các giải pháp an toàn cho khách cũng như tăng cường công tác truyền thông để khách hàng cảm thấy yên tâm khi đi du lịch. Với các nhà cung cấp như hàng không, nhà hàng - khách sạn... Vietravel cũng yêu cầu nâng cao sự an toàn. Công ty lữ hành cũng đưa ra các thông báo trong nội bộ và khách hàng khi đi du lịch.

Ông Martin Koerner, Giám đốc thương mại tại Alma Resort, Khánh Hòa, khẳng định để mang lại kỳ nghỉ an toàn cho khách hàng, vai trò của nhân viên là không thể thiếu. Vì vậy, resort này phổ biến quy trình phòng, chống dịch cho tất cả cán bộ, nơi mỗi người đều có trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau, từ cấp lãnh đạo cao nhất cho tới nhân viên làm vườn.

Tại TP Đà Nẵng, điểm nóng của làn sóng COVID-19 lần hai vừa qua, bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện, cuộc sống đã trở lại bình thường. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết các doanh nghiệp gồm chủ khách sạn, công ty lữ hành đã cùng bàn bạc và ký cam kết du lịch an toàn trên địa bàn TP để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch.

“Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi “Nhớ Đà Nẵng”. Chúng ta phải suy nghĩ về tương lai, song song với biện pháp phòng, chống dịch một cách kiên quyết và hiệu quả. Với thị trường nội địa, chúng tôi tập trung cho dòng sản phẩm về nội địa như du lịch thể thao, đính hôn, chương trình liên quan đến sinh thái, hướng về tự nhiên... với đối tượng là nhóm gia đình nhỏ” - ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, nói.



Giai đoạn mới của du lịch, trong nỗ lực phục hồi, tiêu chí được đưa ra là vừa hấp dẫn nhưng phải đảm bảo an toàn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Hàng không thắt chặt tay cùng du lịch

Sắp tới, các hãng hàng không khai thác lại các đường bay quốc tế, đây là cơ hội cho du lịch Việt hồi sinh.

Vietnam Airlines cho hay sẽ tiếp tục triển khai mở lại những điểm đến an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ví dụ từ ngày 1-10, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại sáu đường bay nội địa gồm Hải Phòng - Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột; Đà Nẵng - Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; Hải Phòng -

Đà Nẵng.

Theo Vietnam Airlines, khi làn sóng dịch thứ hai dần được kiểm soát tốt, số lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã nhanh chóng phục hồi. Trong tháng 8, Vietnam Airlines ghi nhận số lượng khách vận chuyển là gần 550.000 khách.

Ông Vũ Nguyên Khôi, Trưởng Ban tiếp thị và chuyển đổi số của Vietnam Airlines, cho hay việc bảo vệ cho phi hành đoàn và hành khách luôn được đưa lên hàng đầu. Hãng không ngừng điều chỉnh quy định và quy trình để đảm bảo an toàn cho hành khách.

“Tới thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện an toàn tuyệt đối cho 156 chuyến bay đưa người lao động từ nước ngoài về nước, chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc” - ông nói.

Hãng hàng không VietJet cũng cho biết trong bối cảnh dịch bệnh trong nước và tại một số quốc gia đang được kiểm soát tốt, bầu trời giữa Việt Nam và các nước được kết nối trở lại. VietJet khẩn trương mở lại mạng bay quốc tế đến Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ ngày 29-9.

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc văn phòng khu vực miền Bắc VietJet Air, thông tin du lịch nội địa đã có khởi sắc tốt. Ngày 30-9 tới, VietJet Air sẽ khai thác lại đường bay quốc tế từ Seoul về

Việt Nam.

“Trước tiên là các chuyên gia, những người có tay nghề cao... sẽ về nước. Dù họ không phải khách du lịch nhưng từ trải nghiệm ban đầu sẽ khởi động những chuyến bay sau. Bên cạnh đó, họ cũng có thể nảy sinh ý định đi du lịch” - ông Nam nói.