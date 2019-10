Công ty TQ lén mang ấn phẩm có in 'đường lưỡi bò' vào VN

Báo cáo tình hình và kết quả công tác, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự du lịch chín tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP.HCM của Sở Du lịch TP.HCM cho thấy trong lĩnh vực đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp cả trong và ngoài nước.

Trong nước, tại Hội chợ du lịch quốc tế, dù ban tổ chức đã làm việc trước với các quốc gia tham dự Hội chợ nhưng vẫn phát hiện gian hàng của Thượng Hải, Trung Quốc lén lút mang theo ấn phẩm quảng cáo du lịch có in hình “đường lưỡi bò”. Gian hàng Đài Loan trưng bày cờ Đài Loan và trình chiếu phim có cờ của Đài Loan. Ban tổ chức đã lập biên bản, yêu cầu giao nộp 247 ấn phẩm; không được trình chiếu và phát tán các ấn phẩm gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ ngoại giao.

Bên cạnh đó, tình trạng taxi thu quá cước và chiếm đoạt tài sản của khách du lịch nước ngoài tăng đột biến, gây lo ngại cho du khách và các cơ quan đại diện nước ngoài.

Theo báo cáo của công ty Vinasun có 25 trường hợp taxi nhái nhãn hiệu Vinasun có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách. Số taxi nhái nhãn hiệu chủ yếu tập trung tại chợ Bến Thành, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tình trạng sử dụng “địa chỉ ảo” để làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lí người nước ngoài. Theo thống kê của Công an thành phố, từ đầu năm đến nay có 2.144.844 lượt người nước ngoài tạm trú tại TP.HCM, đã kiểm tra 97 điểm, phát hiện 151 người nước ngoài sử dụng thị thực du lịch để hoạt động nghề nghiệp trái quy định.



Khách tham quan tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM năm 2019

Theo Sở Du lịch, các vụ việc xảy ra trong và ngoài nước, Sở đã phối hợp cùng các sở ngành liên quan nhanh chóng giải quyết, phần nào đã khắc phục những tác động tiêu cực.

Sở cung cấp hồ sơ đề nghị Công an thành phố điều tra hai vụ gồm công ty cổ phần Dream Holiday và công ty Golux, đã khởi tố vụ một DN lữ hành có hành vi lừa đảo khách du lịch, khởi tố bắt giam một đối tượng; kiểm tra công ty cổ phần tập đoàn T.M.H.P tại huyện Củ Chi có hành vi tổ chức “tour du lịch 0 đồng”, đối tượng nhắm vào là cán bộ hưu trí, cựu quân nhân, hội nông dân tại Tây Ninh.

Thời điểm cuối năm dự báo lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ tăng. Sở kiến nghị TP chỉ đạo các đơn vị như Công an thành phố tiếp tục triển khai các lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm làm thoái lui ý đồ phạm tội của các đối tượng xấu… Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự công cộng với lực lượng chủ chốt là cảnh sát hình sự đặc nhiệm của các quận.

Sở GTVT, Hiệp hội taxi tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ thương hiệu và giải quyết triệt để tình trạng taxi nhái nhãn hiệu... UBND các quận 1, 3, 5 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh an toàn cho du khách.