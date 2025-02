Du lịch ĐBSCL bội thu dịp Tết Nguyên đán 2025, Kiên Giang dẫn đầu với gần 1.900 tỉ 03/02/2025 17:18

Kiên Giang thu về 1.886,3 tỉ đồng

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, từ ngày 25-1 đến 2-2 (26 Tết - Mùng 5 Tết Nguyên đán 2025 ), tỉnh đón 471.191 lượt khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 76.653 lượt, tăng 29,3%. Lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 307.234 lượt, tăng 22,7% trong khi khách lưu trú đạt 163.957 lượt, tăng 14,9%. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh đạt 1.886,3 tỉ đồng, tăng 49,5%. Công suất phòng lưu trú trung bình đạt 73,4%, tăng 10,6%.

Tết Nguyên đán 2025, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục khẳng định sức hút của đảo ngọc. Ảnh: HD

Riêng Phú Quốc tiếp tục khẳng định sức hút của đảo ngọc khi đón 281.659 lượt khách, tăng 26,9%. Khách quốc tế đến Phú Quốc đạt 74.833 lượt, tăng 30,2%. Lượng khách lưu trú cũng tăng mạnh với 108.066 lượt, tăng 35,1%.

Với sự bùng nổ này, Kiên Giang đặt mục tiêu đón 10,65 triệu lượt khách trong năm 2025. Trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch dự kiến đạt 28.000 tỉ đồng.

Các địa phương khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Cụ thể, Đồng Tháp trong 9 ngày nghỉ Tết, tỉnh đón khoảng 306.408 lượt khách, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt hơn 6.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 46,7 tỉ đồng, tăng 72,19%.

Đường hoa xuân tại Đồng Tháp thu hút nhiều du khách đến tham quan, check in dịp Tết Nguyên đán 2025

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vẫn là địa điểm du lịch hấp dẫn dịp Tết

Tại An Giang, các điểm du lịch và khu vui chơi trên địa bàn thu hút 771.000 lượt khách, tăng 0,4% so với năm trước. Khách lưu trú đạt 7.239 lượt, tăng 11,3%, trong đó khách quốc tế đạt 1.564 lượt, tăng đáng kể so với năm 2024.

Khu du lịch sinh thái Cồn Én (An Giang)

Trong dịp Tết, tỉnh Vĩnh Long cũng đón đến khoảng 75.000 lượt khách, tăng hơn 6%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 38 tỉ đồng, công suất phòng trung bình đạt 60%.

Từ 20/1 đến 1/2/2025 (21 - Mùng 4 Tết), tỉnh Trà Vinh ghi nhận 110.900 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1.300 lượt, tăng 35%. Lượng khách lưu trú đạt 9.981 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 75 tỉ đồng, tăng 31%.