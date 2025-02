'Bí kíp' giúp Quảng Ninh dẫn đầu về lượng khách quốc tế du lịch Tết 2025 03/02/2025 15:46

Theo báo cáo tình hình phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vừa công bố, dịp Tết năm nay (từ ngày 25-1 đến 2-2-2025) ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương.

Đứng đầu cả nước là Quảng Ninh ước đón 228.700 lượt khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Thứ hai là Đà Nẵng, thành phố này đón hơn 228.000 lượt khách, tăng 29% so với dịp Tết năm 2024.

Xếp thứ ba là Quảng Nam ước đón 157.000 lượt khách quốc tế du lịch Tết Nguyên đán 2025, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Thứ tư là Hà Nội ước đón 142.000 lượt khách quốc tế, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024. TP.HCM đứng thứ năm đón 87.358 lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Quảng Ninh đứng đầu cả nước về thu hút khách quốc tế là nhờ những điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí. Ảnh: Ngọc Sơn

Thứ sáu là Kiên Giang ước đón 76.653 lượt khách quốc tế du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thứ bảy, TP Huế ước đón 60.170 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Kế tiếp là Bà Rịa – Vũng Tàu ước đón 25.176 lượt khách; Lào Cai ước đón 13.000 lượt khách quốc tế.

Theo một đơn vị lữ hành, Quảng Ninh đứng đầu cả nước về thu hút khách quốc tế là nhờ những điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50%, như: Vịnh Hạ Long; Công viên Sun World Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh… nhất là khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái.

Ngoài ra, điểm đến văn hóa tâm linh Quảng Ninh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, lượng khách đến tại đây tăng từ nhiều lần so với ngày thường. Các điểm đến thu hút như Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả); Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn); Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí); Khu di tích Bạch Đằng (TX Quảng Yên); Khu di tích Nhà Trần (TP Đông Triều)...

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2024 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương trong làm mới sản phẩm và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.