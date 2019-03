Khu du lịch Hòn Đá Bạc mất khách nghiêm trọng

Thời gian gần đây, Khu du lịch Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) ngày càng trở nên hoang tàn, mất khách nghiêm trọng.



Các quán cóc đang làm mất vẻ mỹ quan của Hòn Đá Bạc. Ảnh: Trần Vũ

Theo thống kê từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, trước thời điểm giao khu du lịch này cho Bộ Công an mà trực tiếp là Công an tỉnh Cà Mau quản lý khai thác, Khu du lịch Hòn Đá Bạc có tầm 200.000 lượt khách đến tham quan mỗi năm. Đến năm 2018 và năm 2019 có dưới 100.000 lượt khách đến tham quan.



Cổng vào Khu du lịch Hòn Đá Bạc ngày càng nhếch nhác. Ảnh: Trần Vũ

Trước tình hình không được đầu tư mới, những hư hỏng không được sửa chữa, cuối năm 2017, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị chuyển giao quyền quản lý Khu du lịch Hòn Đá Bạc cho tỉnh.

Công văn này nêu rõ theo đề nghị của Bộ Công an, tháng 4-2014, Khu du lịch Hòn Đá Bạc được thu hồi, chuyển giao cho Bộ Công an và do Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp quản lý.



Một phần cầu dẫn vào Hòn Đá Bạc đã hư hỏng một năm qua chưa được sửa chữa. Ảnh: Trần Vũ

Tuy nhiên, thời gian từ cuối năm 2014 đến nay, việc tổ chức quản lý di tích, khai thác du lịch còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thiếu sự phối hợp giữa quản lý di tích và khai thác du lịch, cũng như giữa cơ quan chủ quản (Công an tỉnh) và cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành. Chưa có cơ chế quản lý chính thức của đơn vị chủ quản làm hạn chế việc đầu tư, khai thác hoạt động du lịch, di tích. Việc xử lý bảo vệ môi trường hạn chế, hệ thống nhà vệ sinh chưa đảm bảo...

Để thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Công an chuyển giao toàn bộ diện tích Khu du lịch Hòn Đá Bạc cho tỉnh quản lý và thực hiện các công việc lập quy hoạch, phát triển du lịch. Riêng phần cụm di tích chiến thắng CM12 vẫn giao Công an tỉnh quản lý.

Ngày 21-3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho hay đề xuất trên vẫn chưa được Bộ Công an phản hồi, chấp thuận. "Tuy nhiên, tỉnh đã tiến hành đưa Hòn Đá Bạc vào quy hoạch khu du lịch của tỉnh"- ông Hùng nói.



Khu vực phía Bắc Hòn Đá Bạc có cảnh quan cực đẹp đang bị các quán cóc làm xấu đi. Anh: Trần Vũ

Khảo sát thực tế tại Khu du lịch Hòn Đá Bạc những ngày giữa tháng 3-2019, chúng tôi thấy nơi đây rất vắng khách. Cầu dẫn vào Hòn Đá Bạc đã bị hư hỏng nặng, phải cắm biển báo nguy hiểm. Dịch vụ du lịch nơi đây chỉ bao gồm xe điện đưa du khách từ cổng vào khu vực hòn, vài quán cóc bán thức ăn, nước uống dã chiến càng làm mất vẻ đẹp nên thơ của Hòn Đá Bạc ngày nào.

Được biết, trước đây, một doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư khai thác du lịch Hòn Đá Bạc, thu hút một lượng khách đến tham quan rất đông đảo. Thời hoàng kim của Hòn Đá Bạc từ những năm 2005 đến 2014, trong những ngày tết có từ 20.000 đến 25.000 người đến tham quan mỗi ngày.

Hiểu rõ tiềm năng du lịch của Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau đang đầu tư 700 tỉ đồng mở rộng đường nối TP Cà Mau đến Khu du lịch Hòn Đá Bạc.