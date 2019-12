Người Việt sang Hàn Quốc trượt tuyết dưới cái lạnh -20 độ C

Lên núi “chạm” tuyết thật

Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, đến Hàn Quốc thời điểm này du khách sẽ được hòa mình vào các lễ hội đặc sắc nhất của mùa đông. Đặc biệt, lễ hội trượt tuyết Pyeongchang diễn ra đồng loạt tại nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Yongpyeong, Phoenix, High 1, Alpensia… cho du khách trải nghiệm lớp học trượt tuyết từ cơ bản đến nâng cao. Các lễ hội sẽ kéo dài đến tháng 3-2020.

Chúng tôi đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) một sáng chớm đông, dù chưa có tuyết rơi, cái lạnh âm 6 độ C đã thấm buốt cả người. Đón đoàn, hướng dẫn viên Lee Hyang Lim chia sẻ mùa đông Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Tháng 12, nhiệt độ từ 3-7độ C có những ngày nhiệt độ xuống -20 độ C và sẽ có tuyết rơi.



Du khách và người dân Hàn đổ về thành phố Pyeongchang để trượt tuyết mỗi khi đông về

Gangwondo, một trong hai tỉnh của Hàn Quốc đón mùa đông sớm nhất, có tuyết rơi nhiều nhất nên rất thích hợp những môn thể thao như trượt tuyết. Du khách, người dân Hàn thường đổ về thành phố Pyeongchang- Gangwondo thủ phủ nghỉ dưỡng trượt tuyết để tận hưởng.

Hôm sau, chúng tôi đến Pyeongchang trong tiết trời -9 độ C, giữa những cánh đồng tuyết trắng muốt là hàng trăm sắc màu từ trang phục trượt tuyết của du khách nổi bật. Họ vui chơi cả ngày lẫn đêm.



Một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Hàn Quốc, sức chứa 20 ngàn người/ngày



Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại thành phố Peyongchang dùng máy phủ tuyết nhân tạo phục vụ du khách

Theo bà Alice Yerim Lee, quản lí khu nghỉ dưỡng Yongpyong, vì thời điểm này tuyết chưa rơi nhiều nên họ dùng máy phủ tuyết nhân tạo để phục vụ du khách. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng có tuyết rơi nhiều nhất Hàn Quốc với lượng rơi trung bình hàng năm 2,5m, cao điểm tuyết rơi là tháng 2.

Đặc biệt hơn, Yongpyeong được xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc năm 1975; là một trong những khu trượt tuyết lớn nhất Hàn Quốc với 28 đường trượt, trong đó đường trượt dài nhất là 5.600m.

“Nếu bạn chưa từng trượt tuyết, đừng lo ngại bởi ở đây có 10 đường trượt ở mức dễ cho người mới bắt đầu và bảy đường trượt ở mức trung bình để khách làm quen. Khách Việt Nam thường ở đây hai ngày một đêm để trượt tuyết. Vào kì thấp điểm, giá trung bình 100.000 won-300.000 won”, bà Lee chia sẻ.



Lên đỉnh núi Bal Wang San có thể chiêm ngưỡng đường trượt của các vận động viên thi đấu tại thế vận hội mùa đông 2018

Ngoài trượt tuyết, du khách có thể đi cáp treo dài nhất Hàn Quốc lên đỉnh núi Bal Wang San để ngắm toàn cảnh ở độ cao 700m so với mặt nước biển. Hay đi tìm một bó cây thủy tùng cổ mà tương truyền đã sống và chết được 1.000 năm tại đây.



Khoảng 19h địa phương, sau 20 phút ngồi trong cabin ấm áp, chúng tôi dò dẫm bước ra mặt băng tuyết trong cơn gió ào ào. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bất ngờ nhìn thấy các ụ tuyết thật trên những tán lá xanh. Liệu đây có phải là loài thủy tùng cổ 1.000 năm như tương truyền không? Thật phấn khích, tôi cố bấm vài tấm ảnh và trả giá bằng những ngón tay mất cảm giác.

Nếu cảm thấy quá lạnh …nên đi trượt tuyết.

Trượt tuyết là điều chúng tôi mong chờ nhất, cùng với đó là trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng Phoenix nằm trong top bảy khu trượt tuyết tốt nhất Hàn Quốc. Với 20 đường trượt trong đó có bốn đường được Liên đoàn trượt tuyết quốc tế công nhận chất lượng cao. Độc đáo nhất là đường trượt Panorama với chiều dài lên tới 2,4 km, rộng trung bình 46m….

Dù lạnh âm 9 độ, chúng tôi rất háo hức đến khu vực cho thuê chọn quần áo, găng tay, giày, gậy, ván trượt trang bị như dân trượt tuyết chuyên nghiệp.

Ra khu vực tập luyện, được huấn luyện viên hướng dẫn những điều căn bản như "khóa” chân phải vào ván trượt tập đẩy tới lui cho quen; muốn lên trên cao để trượt xuống phải đi từng bước ngang; muốn dừng lại hai chân tạo thành chữ A…



Chọn đôi giày trượt tuyết vừa chân đã khó, công đoạn mang vào ai cũng loay hoay phải nhờ nhân viên hỗ trợ



Toàn cảnh khu vực tập trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Phoenix



Khu vực tập luyện ở các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại thành phố Peyongchang không khi nào vắng khách



Mặc cái lạnh âm độ C trẻ em xứ sở kim chi vui chơi với tuyết

Sau khoảng 30 phút tập, với vài lần bị ngã mà không tự đứng lên được, hai đôi tay rã rời, hay rất vật vã mới dùng gậy rút chân ra khỏi ván trượt…Tôi lướt trên tuyết chừng 6m nhưng thật “đã”. Càng ngạc nhiên hơn khi đắm mình trong cái lạnh âm 9 độ mà không cảm thấy buốt giá...

Tôi chợt nhớ lời quản lí Lee: “Nếu đến Hàn Quốc vào mùa đông bạn hãy cứ trượt tuyết sẽ thấy không quá lạnh ”.