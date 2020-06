Khai trương hệ thống dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngày 19-6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Chương trình do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, giúp tăng cường cơ hội hợp tác giữa các DN Việt Nam và các DN FDI, các tập đoàn đa quốc gia.



Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Cụ thể, hiện hệ thống cơ sở dữ liệu đã có thông tin của 500 DN trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, 347 DN trong lĩnh vực ô tô, 750 DN trong lĩnh vực điện tử, 1.145 DN trong lĩnh vực dệt may và 910 DN trong lĩnh vực da giày.



Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là chương trình quan trọng mà Cục Công nghiệp phối hợp với IFC triển khai thời gian qua nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ về DN cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, kết nối, giao thương.

Theo số liệu từ Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng được duy trì khoảng 10,6%/năm, được xem là điểm sáng của ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chỉ tính riêng năm 2019, cả nước đã thu hút được gần 3.500 dự án mới với tổng vốn đạt gần 32 tỷ USD thì riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đã đạt 21,6 tỷ USD.