Bộ Tài chính vừa phát hành thông cáo báo chí tháng 2-2020 về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 02/2020 và triển khai Chương trình công tác tháng 3-2020 của bộ này.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng là một điểm nhấn trong công tác của bộ này. Trong phần nói về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho hay: để phòng, chống dịch Covid-19, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống và dập dịch.

Tuy vậy, khoản ngân sách Trung ương được trích ra theo Quyết định 217/2020 của Thủ tướng chưa nhiều. Theo đó, ngân sách Trung ương đã trích 517,7 tỷ đồng dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 12,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020.

Về giá cả thị trường, Bộ Tài chính cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá của một số mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn,… trên thị trường có diễn biến phức tạp, nhiều nơi tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, sang tháng 2-2020, mặt bằng thị trường giá cả đang được giữ ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm so với tháng 1-2020 do quy luật tháng sau Tết và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các cấp từ trung ương tới địa phương.

Trong tháng 3-2020, Bộ sẽ tiếp tục điều hành ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh, tiếp tục phối hợp theo dõi đánh giá tác động dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến thu chi NSNN năm 2020, xây dựng các chính sách thuế hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 gây ra.

Đặc biệt, Bộ sẽ xây dựng các báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid - 19 đến giá cả thị trường và các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát soát lạm phát, cũng như đánh giá tác động của dịch bệnh đối với thị trường bảo hiểm, chứng khoán.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, địa phương nhằm bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.