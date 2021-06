Vướng quy định ứng trước thuế xuất nhập khẩu Trong lĩnh vực da giày, túi, ví, ông Trương Huy Hiệp, Công ty TNHH Cộng Đồng 18-4, cho biết giá các nguyên liệu sản xuất đầu vào của lĩnh vực da giày, túi xách... cũng bị tăng khoảng 10%. Giá nguyên liệu tăng cao đẩy giá thành sản xuất tăng lên, trong khi đầu ra giảm sút vì dịch COVID-19 khiến DN này đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày-túi xách Việt Nam, việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đang gặp khó khăn vì thiếu container rỗng, không có chuyến tàu vì dịch COVID-19. Lúc này các DN quay lại tìm nguyên liệu ở trong nước thì quy định mới của Chính phủ yêu cầu phải ứng trước thuế xuất nhập khẩu và chỉ được hoàn sau khi xuất khẩu. “Quy định mới này là một trong các nguyên nhân làm cho chi phí giá nguyên vật liệu tăng lên. Khó khăn đang chồng chất khó khăn, chúng tôi đang làm công văn kiến nghị lên Chính phủ tháo gỡ” - bà Xuân cho biết. Có đơn hàng nhưng không dám ký Ngoài áp lực giá các nguyên liệu đầu vào tăng cao thì các DN còn đang đối mặt với nỗi lo khác như thiếu nguyên liệu, thiếu lao động. Nhiều đơn hàng giá trị lớn nhưng DN dệt may đang lo lắng, nhất là không đủ công nhân để sản xuất đúng theo hợp đồng. Do dịch bệnh, công nhân về quê nhiều rồi xin nghỉ luôn chứ không lên công ty tiếp tục làm việc. Ngoài ra hoạt động tuyển dụng của công ty cũng khó khăn hơn. Theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM, các DN đang tìm mọi giải pháp đưa công nghệ, máy móc vào dây chuyền sản xuất để tăng năng suất. Các đơn đặt hàng nhựa gia dụng, sản phẩm cao su kỹ thuật vẫn tăng trong những tháng đầu năm nhưng giá nguyên liệu cũng tăng cao khiến DN ngành cao su - nhựa thấp thỏm. Ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đức Minh, cho biết từ đầu năm đến nay giá nguyên liệu của ngành cao su tăng 30%-50% tùy chủng loại gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Dù có những nhà sản xuất đã trữ được nguyên liệu từ năm ngoái nhưng đến năm nay thì chắc cũng đã cạn hàng. “Vì thế buộc DN sản xuất các sản phẩm cao su phải tăng giá bán trong thời gian ngắn nhất chứ không thể chịu nổi sức ép giá nguyên liệu tăng cao như vậy” - ông Anh nói.