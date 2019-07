Nhật hủy bỏ tư cách nhiều công ty du lịch Việt Nam

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa phát đi thông báo hủy bỏ (hoặc đình chỉ có thời hạn) tư cách của nhiều công ty du lịch Việt Nam khỏi danh sách của Đại sứ quán vì có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản. Theo đó, các đơn vị này vi phạm về việc đại diện xin cấp visa đoàn cho khách tham gia tour do công ty đó tổ chức.

Danh sách các công ty hủy bỏ tư cách, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du Lịch Việt (VIETTOURIN., JSC). Địa chỉ: Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Công ty này bị hủy bỏ tư cách từ ngày 1-11-2018.



Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế GOLDEN TEAM VIỆT NAM (Viet Nam Golden Team International Travel Joint Stock Company). Địa chỉ: Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.



Công ty Cổ phần Lữ Hành Nam Cường (NAM CUONG TOURISM CO., LTD). Địa chỉ: Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Gia (New Royal Commercial and Services Company Limited). Địa chỉ: Phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.



Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Cầu (International Golden Bridge Company Limited). Địa chỉ: Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du Lịch Thắng Lợi (Victoria Investment Trade and Tourism Corporation Co., Ltd). Địa chỉ: Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.



Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Hanoi Entertainment Services Corporation). Địa chỉ: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoại trừ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du Lịch Việt bị hủy bỏ tư cách từ ngày 1-11-2018, các công ty còn lại bị đều bị hủy bỏ tư cách từ ngày 1-7-2019.

Điều đáng nói trong danh sách các công ty du lịch bị đình chỉ và hủy bỏ tư cách đều có trụ sở tại Hà Nội.

Đình chỉ có thời hạn từ ngày 1-7-2019 đến ngày 31-12-2019, gồm: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Vietnam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company Hanoi Branch- Vietravel Hanoi). Địa chỉ: Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.