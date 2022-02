Bình Dương: Hàng chục cửa hàng xăng dầu đóng cửa Ngày 10-2, ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, cho biết hiện nay có 58 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đóng cửa do không đủ điều kiện để hoạt động bán lẻ. Ngoài ra còn có 33 cửa hàng khác đóng cửa do không có nguồn cung nguyên liệu và nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã vận động 25 cửa hàng mở cửa phục vụ người dân; tám cửa hàng vẫn đang đóng cửa tạm thời do nguồn cung ngoài tỉnh hết hàng. “Các thương nhân đầu mối và các thương nhân phân phối cung ứng xăng dầu chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương cam kết vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh” - ông Toàn cho biết thêm. L.ÁNH