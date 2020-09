Nước mắm nhĩ Việt Nam xuất xứ từ... Hồng Kông

Người Nhật, Hàn “khoái” nước mắm Việt Theo bà Nguyễn Thị Tịnh, Giám đốc DNTN nước mắm Thanh Quốc, mỗi năm, doanh nghiệp sản xuất khoảng 800.000 lít nước mắm. Trong đó, hơn 250.000 lít được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Để xuất khẩu được sang các thị trường này, quy trình sản xuất nước mắm của đơn vị đạt tiêu chuẩn HACCP, hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế và các hướng dẫn về việc tăng cường an toàn thực phẩm trong mọi lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, thủy sản. Nghề nước mắm truyền thống nếu không phát huy tốt, cải tiến liên tục về mặt an toàn, kỹ thuật và không có một tổ chức hội nghề nghiệp cùng có tiếng nói chung để gìn giữ và bảo vệ sản phẩm truyền thống này thì rất khó.