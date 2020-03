‘14 ngày vàng’ chống dịch: Hàng hóa không thiếu!

Doanh nghiệp tăng tối đa lượng hàng dự trữ Là đơn vị chiếm thị phần đáng kể về thịt heo tươi sống và thực phẩm chế biến của TP, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty Vissan, cho biết: Công ty đã dự trữ nguồn hàng đảm bảo sản xuất từ nay đến tết 2021. Bên cạnh đó, mỗi ngày công ty giết mổ hơn 1.000 con heo cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, để dự phòng cho nhu cầu thịt heo tăng đột biến, công ty đang trữ đông gần 2.000 tấn thịt heo và sẽ đưa ra thị trường khi cần thiết. “Hiện nay, nhu cầu về một số mặt hàng chế biến đóng hộp như thịt, cá, lạp xưởng… tăng 10%-15%. Trước đây tiêu thụ được 220-250 tấn/tháng thì hiện nay đã tăng lên 350-400 tấn/tháng. Vì vậy công ty phải sản xuất ba ca với sản lượng tăng thêm 100 tấn/tháng” - ông An thông tin. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, khẳng định đã tăng lượng hàng hóa dự trữ cần thiết để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người tiêu dùng khi có nhu cầu dự trữ thực phẩm cả tuần thay vì hai, ba ngày như trước đây. Cụ thể, với các mặt hàng như gạo, mì, sữa, trứng, đường, nước mắm, dầu ăn, thịt gia cầm, gia súc, thủy hải sản… đều được tăng lượng dự trữ lên 2-3 lần. Qua đó vừa đảm bảo sẵn sàng lượng cung lớn, vừa đảm bảo giá tốt để chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng. Đại diện Big C cũng thông tin, đơn vị đã đặt hàng tối đa với tất cả nhà cung cấp như rau, củ quả tươi sống với mức dự phòng tăng gấp năm lần ngày thường. Với gạo, mì gói, đồ hộp… có đủ lượng hàng dự phòng trong một tháng rưỡi tính từ đầu tháng 3 để đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Central Retail, Tập đoàn BRG, hệ thống siêu thị Đức Thành… đã tăng lượng hàng hóa dự trữ lên gấp 300%-500% so với bình thường đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Nhiều cơ sở kinh doanh chuyển từ bán tại chỗ sang bán mang về. Ảnh: TÚ UYÊN Cung ứng thường xuyên, liên tục hàng hóa thiết yếu Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết ngay trong ngày 27-3, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp phân phối hoạt động, đảm bảo cung ứng thường xuyên, liên tục hàng hóa thiết yếu cho người dân trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, bộ cũng yêu cầu các sở Công Thương hướng dẫn việc tổ chức hoạt động cho các điểm bán hàng nhu yếu phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó nhằm vừa đảm bảo cung ứng liên tục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. “Trong những ngày cuối tuần, nhu cầu mua sắm của người dân có tăng lên nhưng hàng hóa vẫn đáp ứng đủ vì các siêu thị, chợ đầu mối, dân sinh đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ trước đó” - ông Đông nói. Sở Công Thương TP.HCM cũng cho hay đang bám sát diễn biến thị trường và sẵn sàng phối hợp, điều phối các đơn vị, doanh nghiệp bình ổn thị trường, hệ thống phân phối nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, đầy đủ, liên tục. Ví dụ, các công ty bình ổn thị trường chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa vượt 30%-40% so với ngày thường; sẵn sàng cung ứng kịp thời đến điểm bán bình ổn thị trường, các hệ thống phân phối. Chuẩn bị nguyên vật liệu, sẵn sàng nâng khả năng cung ứng nguồn hàng tăng 50%-100% trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.