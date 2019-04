Ô tô Trung Quốc hết làm mưa làm gió ở Việt Nam

Lệ phí trước bạ xe bán tải chính thức tăng gấp ba lần Nghị định 20/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành đã thay đổi cách tính loại lệ phí này với xe tải van, xe pick-up (xe bán tải) sẽ có hiệu lực ngày 10-4-2019. Theo đó, những loại xe năm chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% xe con. Ở lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành. Cụ thể, mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là 2% và tới đây mức đóng này có thể cao gấp ba lần. Ví dụ, chiếc xe bán tải mua tại TP.HCM giá 1 tỉ đồng, phí trước bạ phải đóng (2%) 20 triệu đồng. Từ tháng 4-2019, phí trước bạ xe bán tải áp dụng bằng 60% mức lệ phí trước bạ xe con (10%) thì phí trước bạ loại xe này phải đóng là 6% gấp ba lần so với mức hiện hành. Tính ra số tiền người mua phải đóng lệ phí trước bạ là 60 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, xe con vẫn có mức lệ phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh/TP trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% quy định chung. Như vậy, mức thu tối đa các tỉnh/TP có thể áp dụng là 15%. Lo ngại chất lượng xe Trung Quốc Xe tải Trung Quốc có lợi thế giá rẻ nhưng chất lượng thấp, thường đi khoảng 3-5 năm sẽ xuất hiện lỗi, hỏng hóc. Ngược lại, xe Nhật, Hàn lắp ráp trong nước giá cao nhưng độ bền tốt, ít hỏng hóc. Đáng chú ý là do chất lượng kém nên các tiêu chuẩn an toàn của xe tải Trung Quốc sẽ kém hơn của nhiều nước. Vì vậy, cần kiểm tra từ chất lượng xe nhập vào, nếu không đạt chuẩn, tiêu chí kỹ thuật không đạt phải buộc tái xuất. Đối với các xe tải đang lưu hành, phải kiểm định kỹ, không đạt tiêu chuẩn an toàn không cho lưu thông. Chuyên gia ô tô NGUYỄN MINH ĐỒNG