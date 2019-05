Vì sao ông lớn bán lẻ Pháp, Đức… tạm biệt Việt Nam?

Bán gần 90 cửa hàng với giá… 1 USD Hồi tháng 4-2019, Công ty Cổ phần Cửa hiệu và Sức sống, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi Shop&Go, đã nhượng lại toàn bộ chuỗi gồm 87 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho Công ty VinCommerce với giá 1 USD. Đại diện công ty này chia sẻ nguyên nhân phải bán chuỗi cửa hàng do kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng sau 14 năm đầu tư phát triển. Tương tự, hệ thống trung tâm thương mại Parkson đến từ Malaysia gia nhập thị trường VN từ năm 2005, từng nuôi tham vọng mở 2-3 trung tâm tại các đô thị lớn của VN nhưng Parkson có dấu hiệu đuối sức trong cuộc đua giành thị phần. Cuối cùng đơn vị này đã lần lượt phải đóng cửa các trung tâm thương mại khi kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng các đại gia này thất bại vì chưa hiểu được hành vi mua sắm và văn hóa tiêu dùng của người VN. Tuy vậy, theo TS Khương, không phải ông lớn nào rút khỏi VN đều do kinh doanh thất bại mà họ ra đi vì nhiều lý do. Ví dụ, Tập đoàn Casino bán hệ thống Big C cho đại gia Thái Lan nằm trong chiến lược kinh doanh của họ.