Siêu thị dồn dập tung hàng giảm giá khủng dịp tết

Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết so với thời điểm năm trước thì hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt hơn từ 10% đến 30% tùy theo từng ngành hàng.

Cụ thể, nhóm thủy hải sản gồm tôm, cá biển, mực, … tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó tình hình tiêu thụ bia và các loại nước giải khát tăng khoảng 10%-15% so với cùng kỳ năm trước.



Tại các hệ thống siêu thị, sức mua hàng tết đang ngày một tăng. Ảnh:T.H

Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op thông tin trong tuần cận tết sắp tới, hệ thống siêu thị sẽ tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây, đặc sản chưng cúng trong mâm cổ gia tiên tết.

Đồng thời xây dựng một khu chuyên hàng tết với diện tích lớn trưng bày các sản phẩm tết, các đặc sản vùng miền đem đến cho khách hàng sự lựa chọn phong phú. Mùa tết năm nay, hệ thống này chuẩn bị khoảng 2.200 tấn bánh kẹo mứt tết.

Bên cạnh đó đại diện Bách hóa Xanh cũng cho biết mãi lực mua sắm đang tăng mạnh hơn 30% suốt tuần vừa qua. Vị này thông tin, xác định nhu cầu mua sắm tăng cao nên hệ thống đã chuẩn bị công tác dự trù hàng hóa từ hai tháng trước. Cụ thể sản lượng nhu yếu phẩm đồng loạt tăng 30% so với tết 2019. Riêng đồ uống, bia, nước ngọt, hệ thống này tăng 300%.

Cũng trong dịp này, Bách hóa Xanh đã tập trung khai thác thực phẩm tươi sống từ các tỉnh lân cận. Với thịt heo, siêu thị còn nhập khẩu dự phòng lượng hàng lớn từ Mỹ, Canada, Brazil, Ba Lan... nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm lên cao của người dân. Cùng với đó là bò ngoại, hải sản tươi sống... phục vụ tiệc nướng và lẩu dịp tết.

Không chỉ thế đại diện hệ thống Big C Việt Nam cũng cho biết hiện sức mua đang có chiều hướng tăng so với nhiều ngày trước. So với năm ngoái, sức mua ở hệ thống này tăng nhẹ do có nhiều chương trình khuyến mãi tốt và hàng hóa phong phú.

Sở Công thương TP.HCM cho biết hiện TP.HCM có khoảng 207 siêu thị, 49 trung tâm thương mại, 2.657 cửa hàng tiện lợi, đây là những điểm bán tham gia chương trình bình ổn hàng hóa thiết thực. Dự kiến sức mua còn tăng mạnh trong ngày nghỉ cuối tuần khi bà con tranh thủ ngày nghỉ để đi sắm tết.