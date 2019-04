Tạm giữ hàng trăm Iphone, Ipad trị giá hơn 4 tỉ

Ngày 10-4, Cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết, Đội quản lý thị trường số 27 vừa phối hợp với Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế -Công an TP.HCM kiểm tra năm kiện hàng trên xe ô tô chạy nang qua địa chỉ 290 đường Vĩnh Viễn, Quận 10.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong năm kiện hàng có 104 chiếc Iphone X, XS Max; 101 Ipad mini. Tuy nhiên, hàng hóa trên chưa có chứng tư hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Hơn 200 chiếc Iphone, Ipad trên đều là hàng mới, chưa qua sử dụng.

Toàn bộ lượng hàng trên đang được niêm phong, tạm giữ. Lượng Iphone, Ipad trên ước tính trị giá hơn bốn tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, ngày 10-4, Đội quản lý thị trường số 3- Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 36C-279.15 do ông M.H. N sinh năm 1988 tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển theo hướng Bắc vào Nam.



Qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa gồm: máy móc, trang thiết bị thẩm mỹ, làm đẹp các loại; máy hàn các loại; giày dép, đồ mỹ ký các loại.... Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ ông N không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 3 đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

