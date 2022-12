Kon Tum chuyển 2 vụ phá rừng quy mô lớn sang công an điều tra

(PLO)- Tỉnh Kon Tum xảy ra hai vụ phá rừng lớn tại hai công ty lâm nghiệp, vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Ngày 14-12, UBND tỉnh Kon Tum đã có báo cáo, thống kê từ đầu năm đến tháng 11-2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ phá rừng, khối lượng gỗ vi phạm gần 420 m3 và diện tích rừng thiệt hại trên 32 ha.

Trong đó, có hai vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai (huyện Ia H’Đrai) và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy, số gỗ vi phạm hơn 216 m3.

Theo đánh giá chung của UBND tỉnh Kon Tum, công tác quản lý, bảo vệ rừng trong năm đã đạt được một số kết quả nhất định, cơ bản nhất là bảo vệ được vốn rừng hiện có, duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng của tỉnh đạt 63,12%. Số vụ vi phạm có giảm so với năm trước (giảm 110 vụ) và diện tích thiệt hại giảm hơn 41 ha.

Nguyên nhân mất rừng, ngoài lý do khách quan, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác bảo vệ rừng chưa cao, còn có tình trạng tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép…

Qua đó, số vụ vi phạm đã xử lý 95 vụ (một số vụ còn năm trước, trong đó xử lý hành chính 63 vụ; xử lý hình sự 17 vụ và tuyên phạt 20 bị cáo với tổng mức án 347 tháng tù giam). Về xử lý trách nhiệm, đã xử lý kỷ luật 27 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo.

Đối với hai vụ phá rừng quy mô lớn, vụ thứ nhất xảy ra tại tiểu khu 708 và 709 (lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý), gây thiệt hại hơn 69 m3 gỗ. Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ qua công an điều tra và đã bắt tạm giam hai bị can. Liên quan vụ việc này, bốn cá nhân thuộc công ty và ba cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai bị xử lý trách nhiệm.

Vụ phá rừng thứ hai, xảy ra tại tiểu khu 692 (lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý), thiệt hại 147 m3 gỗ.

Vụ việc được khởi tố vụ án, công an đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan. Đã xử lý trách nhiệm năm cá nhân thuộc công ty và bốn cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy. Riêng Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Liên quan vụ phá rừng tại tiểu 692 (xã Mô Rai), tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy và cá nhân ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch UBND huyện đã tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm. UBND huyện Sa Thầy quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai.

LÊ KIẾN