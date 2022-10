Kỷ lục khó tin của Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo của Manchester United đã đạt được một cột mốc quan trọng khác sau khi ghi bàn vào lưới Sheriff Tiraspol tại sân chơi Europa League kéo dài trong gần 20 năm.

Pha lập công ở phút 81 của Ronaldo vào lưới Sheriff Tiraspol ở đấu trường Europa League là bàn thắng thứ 15 của anh trong năm dương lịch. Điều này có nghĩa là Ronaldo đã ghi ít nhất 15 bàn thắng mỗi năm trong 18 năm dương lịch liên tiếp, một kỷ lục khó tin kéo dài từ năm 2005.

Biểu tượng 37 tuổi của Bồ Đào Nha có một khởi đầu mùa giải mới không mấy ấn tượng trong màu áo Man United. Ronaldo đã bỏ lỡ chuyến du đấu trước mùa giải vì các vấn đề gia đình và được liên kết với một số đội bóng lớn trên khắp châu Âu để chơi Champions League. Tuy nhiên, động thái rời Old Trafford của Ronaldo đã không thành hiện thực, chủ yếu là do các CLB lớn do dự trong việc đưa anh vào dự án của mình.

Quỷ đỏ đã bổ nhiệm cựu chiến lược gia của Ajax, Erik ten Hag cho công việc quản lý tại sân Old Trafford trước khi mùa giải mới bắt đầu. Nhà cầm quân người Hà Lan đã liên tục cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị và ông cũng giải thích các vấn đề về thể lực và những đóng góp của anh là chưa đủ để được ra sân. Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Manchester United mùa trước với 24 bàn.

Ronaldo được biết đến với thái độ chuyên nghiệp của mình từ trước đến nay, nhưng đã từ chối vào sân thay người trong chiến thắng 2-0 của Man United trước Tottenham Hotspur tại Premier League và anh cũng đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

Không hài lòng với hành vi ngỗ ngược đó, Ten Hag đã buộc Ronaldo phải tập luyện với đội U-21 cho đến khi đưa ra lời xin lỗi thích đáng và loại anh khỏi đội hình trong cuộc đụng độ ở Premier League của họ với Chelsea vào ngày 22-10.

Đối đầu với Sheriff Tiraspol, Ronaldo đã chuyển đổi cơ hội từ một pha phản công từ thủ môn để ghi bàn thắng thứ 3 trong mùa giải, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 701 bàn cho CLB và quốc gia. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn ngấm ngầm tìm cách rời sân Old Trafford vì muốn có chỗ đứng trên sân. Anh không hài lòng với tình cảnh của mình tại Man United dưới thời Erik ten Hag và đang tìm kiếm một lối thoát trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tiếp tục chơi ở Champions League.

Theo nhiều nguồn tin, Napoli là đội bóng lớn tiếp theo có nhã ý muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Đội bóng đang đứng nhất Serie A mùa này đã liên hệ với cầu thủ 37 tuổi cho một vụ chuyển nhượng tiềm năng trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, Giám đốc thể thao của Napoli, Cristiano Giuntoli, đã loại trừ mọi bản hợp đồng và tuyên bố đội bóng sẽ không mua thêm ai, bao gồm cả tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Phát biểu với DAZN trước cuộc đụng độ của Napoli tại Champions League với Rangers, ông nói: “Mua Ronaldo vào tháng Giêng sao? Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào trong tháng này. Chúng tôi không cần thay đổi bất cứ điều gì trong đội này. Chúng tôi đang làm rất tốt và Napoli sẽ không có kế hoạch ký kết nào”.

MINH KHÁNH