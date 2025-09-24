ASUS đặt mục tiêu giữ vị trí số 1 về bán laptop doanh nghiệp tại Việt Nam

(PLO)- Với việc cung ứng các dòng sản phẩm laptop linh hoạt cho từng mô hình doanh nghiệp, ASUS đã đặt mục tiêu trở thành thương hiệu số 1 trong phân khúc PC doanh nghiệp tại Việt Nam vào năm 2028.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, thị trường PC toàn cầu trong quý II-2025 đã tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong ba năm trở lại đây. Động lực chính đến từ làn sóng nâng cấp hệ điều hành Windows 11 và nhu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành doanh nghiệp.

Việt Nam được dự báo là một trong những điểm nóng chuyển đổi số, đặc biệt khi Chính phủ đặt mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Từ năm 2026, quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang mô hình doanh nghiệp cũng sẽ tạo thêm lực đẩy mới. Đây là cơ hội lớn cho thị trường máy tính, nhất là laptop - công cụ làm việc linh hoạt và phù hợp trong nhiều bối cảnh.

Trong bối cảnh đó, ASUS - thương hiệu đang giữ thị phần vượt trội ở phân khúc laptop tiêu dùng tại Việt Nam đã tuyên bố đẩy mạnh mảng laptop doanh nghiệp với dòng sản phẩm ASUS Expert Series, đa dạng từ các mẫu laptop, máy bàn, máy trạm phù hợp cho nhiều quy mô tổ chức.

Kỳ vọng chiếm lĩnh thị trường laptop doanh nghiệp

Ông Kenny Chien, Giám đốc ASUS Việt Nam phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp và dự án, cho biết ASUS hiện chiếm hơn 12% thị phần PC doanh nghiệp tại Việt Nam, sau tám năm tham gia lĩnh vực này. Con số này được đánh giá là đáng kể, mở ra kỳ vọng biến Việt Nam thành một trong những thị trường trọng điểm của hãng ở Đông Nam Á.

Ông Kenny Chien, Giám đốc ASUS Việt Nam phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp và dự án.

Mặc dù thị trường có tiềm năng, nhưng khái niệm “laptop doanh nghiệp” vẫn còn mới mẻ với nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam. Không ít người đặt câu hỏi về mức giá, cấu hình và sự khác biệt so với laptop phổ thông.

Theo ASUS, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở mục đích sử dụng. Nếu laptop phổ thông hướng đến cá nhân gọn nhẹ, chi phí thấp, thì laptop doanh nghiệp phải đảm bảo tính ổn định, khả năng vận hành liên tục và theo kịp công nghệ mới, chẳng hạn như AI. Một sự cố nhỏ về bản lề, cổng kết nối hay rơi vỡ cũng có thể khiến doanh nghiệp mất dữ liệu hoặc lỡ tiến độ công việc.

Để giải quyết nhu cầu này, ASUS đã ra mắt dòng ExpertBook trong hệ sinh thái Expert Series, ưu tiên độ bền và bảo mật. Sản phẩm đạt chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD-810H, chống bụi, ẩm và va đập, đặc biệt phù hợp với khí hậu và điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Các mẫu Expert Series cũng được trang bị bộ xử lý AI chuyên dụng (NPU), đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC của Microsoft, cho phép doanh nghiệp khai thác tính năng AI ngay cả khi ngoại tuyến.

Ông Kenny Chien cũng cho rằng, tùy vào từng mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam mà ASUS cung ứng từng phiên bản. Đơn cử như dòng ExpertBook B Series dành cho doanh nghiệp lớn với yêu cầu bảo mật cao, hay ExpertBook P series để tiếp cận các đơn vị vừa và nhỏ hoặc cá nhân kinh doanh với nhu cầu bền bỉ, an toàn, hiện đại nhưng giá cả phải chăng.

Cũng theo vị này ASUS vốn không phải là cái tên mới trong mảng doanh nghiệp, từ năm 2017 hãng bắt đầu cung cấp thiết bị và giải pháp cho doanh nghiệp với thương hiệu ASUSPRO. Tới nay đã có nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam và toàn cầu.

Tuy nhiên, đặc thù của mảng B2B là vận hành “âm thầm”, nên nhiều người dùng phổ thông chưa thực sự nhận ra sự hiện diện mạnh mẽ của ASUS trong lĩnh vực này.

"Giờ đây, với việc ra mắt ASUS Expert Series, chúng tôi đang tái giới thiệu mình một cách bài bản hơn - với danh mục sản phẩm đồng nhất, dễ tiếp cận hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là đạt thị phần hai chữ số trong năm 2025 và trở thành thương hiệu số 1 trong phân khúc PC doanh nghiệp tại Việt Nam vào năm 2028”- Ông Kenny Chien nhấn mạnh.

Vị này nói thêm, để đưa PC, đặc biệt là laptop doanh nghiệp đến gần hơn với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, song song với kênh phân phối đặc thù, dòng sản phẩm Asus Expert Series hiện đã được mở bán rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ lớn như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử.

Điều này giúp ngay cả doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng có thể tiếp cận thiết bị có độ bền và bảo mật cao, thay vì phải đặt hàng theo lô lớn.

Bắt kịp xu hướng tăng trưởng mới cùng A.I

Không chỉ dừng ở độ bền và bảo mật, yếu tố AI đang dần trở thành tiêu chuẩn lựa chọn laptop tại Việt Nam. Theo khảo sát mới đây của Deloitte, có tới 93% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng AI vào hoạt động thường ngày và coi đây là công cụ quan trọng trong vòng 5 năm tới.

Ông Kenny cũng cho rằng, AI không nên là một đặc quyền mà nên trở thành công cụ thiết thực, giúp tăng năng suất trong công việc hàng ngày.

Ông Rex Lee, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ASUS Toàn cầu đã chia sẻ một ví dụ: trong một cuộc họp trực tuyến giữa đội ngũ Việt Nam và Ấn Độ, thay vì gặp khó khăn với giọng tiếng Anh đặc thù, nhân sự Việt Nam chỉ cần theo dõi màn hình laptop vì Microsoft Teams đã dịch tự động theo thời gian thực. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho việc AI nâng cao năng suất và giảm rào cản giao tiếp.

Dù vậy, ông Rex cho biết, không phải đội ngũ nào cũng có đủ ngân sách để mua bản quyền Microsoft 365 để dùng các tính năng AI trên nền tảng đám mây. Vì vậy, ASUS phát triển AI ExpertMeet – công cụ AI tích hợp sẵn, chạy trực tiếp trên thiết bị. Công cụ này hỗ trợ lọc tạp âm thông minh, căn khung camera và ghi chú tự động, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện hiệu quả mà không cần thêm phần mềm bên ngoài.

Đây cũng là triết lý của ASUS trong việc mang đến công cụ AI thiết thực mà không phân biệt phân khúc.

Theo Counterpoint Research, AI PC sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thay thế laptop trong những năm tới. Trên thế giới, xu hướng này tăng trưởng nhanh: tại Úc, laptop Copilot+ PC chiếm 12-13% lượng bán Windows hằng tuần; tại Hàn Quốc, tỷ lệ này lên tới 40-50%. Tại Việt Nam, ASUS đánh giá chu kỳ nâng cấp thiết bị mới chỉ bắt đầu, nhưng với tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ, thị trường được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bắt kịp xu hướng toàn cầu.