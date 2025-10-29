Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Bước đi khác biệt trong cuộc đua smartwatch cao cấp

Tiểu Minh
(PLO)- Theo báo cáo của Global Market Insights, thị trường smartwatch (đồng hồ thông minh) toàn cầu vẫn đang tăng trưởng đều, dự kiến vượt 42,5 tỉ USD vào năm 2025.

Trong khi các hãng smartwatch đang chạy đua về cảm biến sức khỏe hay khả năng đo giấc ngủ, Garmin lại chọn một hướng khác, đưa công nghệ màn hình MicroLED, vốn chỉ có trên TV cao cấp lên cổ tay.

fēnix 8 MicroLED là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới sử dụng loại màn hình này, cho thấy tham vọng của Garmin trong việc tái định nghĩa trải nghiệm thiết bị đeo ngoài trời.

Smartwatch sử dụng màn hình MicroLED có độ sáng cao ở mọi điều kiện môi trường.
fēnix 8 MicroLED vẫn giữ kiểu dáng thể thao đặc trưng nhưng được hoàn thiện với khung titan, mặt kính sapphire và dây silicone mềm hơn. Mọi chi tiết từ nút bấm vật lý đến viền kim loại đều được gia công chắc chắn, phù hợp với người ưa vận động ngoài trời.

Điểm gây chú ý nhất là màn hình MicroLED sáng tới 4.500 nit, cao hơn khoảng 1,5 lần so với màn hình OLED trên các mẫu cao cấp hiện nay. Công nghệ này sử dụng hàng trăm ngàn đèn LED siêu nhỏ, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng trực tiếp mà vẫn tiết kiệm năng lượng hơn LCD.

Theo Gadgets & Wearables, đây là chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới thương mại hóa MicroLED, mở ra hướng đi mới cho thiết bị đeo.

Các phiên bản fēnix tập trung vào độ bền, màn hình sáng, phù hợp với những người yêu thích tập luyện thể thao.
Mặc dù vậy, thời lượng pin chỉ đạt khoảng 10 ngày, thấp hơn đáng kể so với bản AMOLED trước đó, cho thấy “cái giá” của màn hình siêu sáng là mức tiêu thụ năng lượng cao hơn.

Trong phân khúc cao cấp, fēnix 8 MicroLED sẽ cạnh tranh với Apple Watch Ultra 2 và COROS Vertix 2.

Apple Watch Ultra 2 nổi bật ở hệ sinh thái iOS liền mạch, cảm biến sức khỏe đa dạng và màn hình OLED 3.000 nit, nhưng pin chỉ đạt tối đa 36 giờ. Trong khi đó, COROS Vertix 2 hướng đến người leo núi, với pin lên đến 140 giờ ở chế độ GPS đầy đủ, hiển thị MIP dễ đọc ngoài trời nhưng độ sáng thấp hơn MicroLED.

Có thể thấy, với mức giá hơn 50 triệu đồng, Garmin fēnix 8 MicroLED không dành cho số đông, chỉ thực sự phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển ngoài trời, cần độ sáng và độ bền cao.

Tiểu Minh

