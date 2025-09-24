Cách kiểm tra lịch cúp nước mới nhất năm 2025

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể kiểm tra lịch cúp nước theo từng khu vực hoặc mã khách hàng, giúp chủ động hơn trong sinh hoạt và công việc.

Ứng dụng Sawaco CSKH là gì?

Sawaco CSKH là ứng dụng di động chính thức của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), hiện đang được cung cấp miễn phí trên Google Play và App Store.

Ứng dụng này cung cấp nhiều tiện ích như tra cứu lượng nước tiêu thụ hàng tháng, thanh toán hóa đơn tiền nước, gửi phản ánh sự cố, và đặc biệt là tính năng kiểm tra lịch cúp nước theo khu vực.

Cách kiểm tra lịch cắt điện mới nhất năm 2025 (PLO)- Việc mất điện đột ngột vào những ngày nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Làm thế nào để kiểm tra được lịch cắt điện hàng ngày?

Người dùng có thể chủ động tra cứu lịch cúp nước bất cứ lúc nào. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước đây, khi có kế hoạch ngưng cấp nước để sửa chữa hoặc nâng cấp đường ống, Sawaco thường thông báo bằng văn bản và gửi về tổ dân phố hoặc đăng tải trên website. Tuy nhiên, không phải ai cũng kịp tiếp cận thông tin, dẫn đến nhiều gia đình rơi vào cảnh lúng túng khi vòi nước bất ngờ ngừng chảy.

Cách đây không lâu, Sawaco cũng đã lên tiếng cảnh báo người dùng về việc một số đối tượng giả danh nhân viên cấp nước, nhằm lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Để đảm bảo an toàn, bạn tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hay Zalo, không cung cấp hình ảnh CCCD, thông tin ngân hàng… và chỉ cài đặt ứng dụng Sawaco CSKH trên Google Play hoặc App Store.

Cách kiểm tra lịch cúp nước ngay trên điện thoại

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào ứng dụng Sawaco CSKH và liên kết mã danh bộ tương ứng (tức là số hóa đơn hoặc mã khách hàng).

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng có thể tra cứu lượng nước tiêu thụ hàng tháng, hóa đơn, lịch đọc số, đăng ký định mức nước…

Người dùng nên cài đặt ứng dụng Sawaco CSKH để quản lý thông tin sử dụng nước dễ dàng hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Để kiểm tra lịch cúp nước, bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên để chuyển sang khung bên phải (hoặc gõ từ khóa vào khung tìm kiếm), sau đó chọn Thông báo cúp nước.

Kiểm tra lịch cúp nước và lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Tại đây, người dùng có thể tra cứu lịch cúp nước theo mã danh bộ hoặc địa chỉ đăng ký dịch vụ. Nếu có thông tin, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị thời gian, địa điểm, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân cúp nước. Ngược lại, nếu không có cúp nước, ứng dụng sẽ không hiển thị thông tin.

Kiểm tra lịch cúp nước theo đơn vị cung cấp hoặc địa bàn. Ảnh: MINH HOÀNG

Có thể thấy, việc kiểm tra lịch cúp nước thường xuyên sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lên kế hoạch làm việc, giặt giũ, nấu nướng hay sản xuất kinh doanh.

Ngoài tính năng xem lịch cúp nước, Sawaco còn tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích như tra cứu chỉ số đồng hồ, thanh toán hóa đơn trực tuyến, quản lý nhiều hợp đồng nước trong cùng một tài khoản hay gửi phản ánh khi gặp sự cố. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, biến những dịch vụ công ích vốn quen thuộc trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Cách tra cứu tiền điện bằng ứng dụng VNeID và app của điện lực (PLO)- Không chỉ tích hợp thẻ căn cước, bảo hiểm hay giấy phép lái xe, ứng dụng VNeID còn hỗ trợ người dùng tra cứu tiền điện hàng tháng chỉ với vài thao tác đơn giản.