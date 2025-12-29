Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Zalo khi không còn nhu cầu sử dụng

(PLO)- Nhiều người dùng lầm tưởng rằng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng Zalo trên điện thoại là tài khoản sẽ tự động biến mất.

Tuy nhiên, hành động này chỉ xóa phần mềm khỏi thiết bị, trong khi tài khoản và các dữ liệu liên quan vẫn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Nếu muốn ngừng sử dụng Zalo, bạn cần thực hiện quy trình xóa tài khoản theo các bước dưới đây.

Trước khi thực hiện, cần lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả tin nhắn, danh bạ bạn bè, nhật ký cuộc gọi và các nhóm chat đã tham gia. Dữ liệu này không thể khôi phục sau khi xóa thành công. Ngoài ra, tên tài khoản của bạn trong các đoạn chat cũ với người khác sẽ chuyển thành Người dùng Zalo, và họ không thể gửi được tin nhắn cho bạn trong tương lai.

Hiện tại, tính năng xóa tài khoản chỉ thực hiện được trên ứng dụng điện thoại, chưa hỗ trợ trên máy tính. Để xóa tài khoản, SIM điện thoại đăng ký Zalo phải còn hoạt động để nhận mã xác thực.

Xóa tài khoản Zalo chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách xóa tài khoản Zalo mới nhất

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, chọn mục Cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình.

Truy cập vào phần cài đặt tài khoản Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục Tài khoản và bảo mật - Xóa tài khoản. Lưu ý, khi xác nhận xóa tài khoản, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại, bạn bè hoặc thành viên chung nhóm sẽ không thể gửi tin nhắn đến bạn. Tuy nhiên, tất cả người dùng đã từng liên hệ trước đó vẫn xem được tin nhắn chung.

Xóa tài khoản Zalo trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Để xóa tài khoản Zalo, bạn cần phải nhập số điện thoại đã đăng ký lúc đầu, kèm lý do (nếu có), sau đó nhấn Tiếp tục.

- Bước 4: Tổng đài sẽ gửi mã xác thực (OTP) qua tin nhắn SMS hoặc gọi đến số điện thoại, việc bạn cần làm là nhập mã này vào ô trống để hoàn tất quá trình.

Sau khi xác nhận, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa. Thông thường trong vòng 48 giờ, nếu bạn đăng nhập lại, yêu cầu xóa sẽ bị hủy bỏ và tài khoản vẫn hoạt động bình thường.

Sau thời gian chờ này, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống. Nếu sau này bạn muốn sử dụng lại số điện thoại cũ để đăng ký Zalo, tài khoản tạo ra sẽ là tài khoản mới hoàn toàn và không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào của tài khoản trước đó.

