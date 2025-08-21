Độc lạ những nhân viên bán hàng không bao giờ ngủ

(PLO)- Một nhân viên bán hàng làm việc suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, không nghỉ ngơi, không lương thưởng. Nghe thật khó tin, nhưng điều này lại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Video: Những điều chưa biết về các nhân viên bán hàng không bao giờ ngủ.

﻿Thực hiện: TIỂU MINH

Bán hàng liên tục cả ngày lẫn đêm

Trên các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Trung Quốc, việc bắt gặp những nhân viên ảo phát sóng liên tục 24/7 đã không còn xa lạ. Họ không cần nghỉ ngơi, cũng chẳng phàn nàn về áp lực doanh số.

Được phát triển bởi công ty PLTFRM (Thượng Hải), những nhân viên bán hàng AI sử dụng công nghệ tạo video của Baidu kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn từ DeepSeek để xây dựng kịch bản bán hàng.

Theo PLTFRM, hiện đã có khoảng 30 nhân viên bán hàng AI hoạt động trên các sàn như Taobao (Alibaba) hay Pinduoduo (chị em của Temu). Chúng được lập trình để giới thiệu sản phẩm, chào hỏi khách hàng và phản hồi các câu hỏi cơ bản. Các mặt hàng được bán trải dài từ máy in đến khăn ướt, không khác gì một đội ngũ bán hàng truyền thống, ngoại trừ việc… họ không bao giờ ngủ.

Nhân viên bán hàng AI được áp dụng khá rộng rãi tại Trung Quốc, nơi thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Doanh thu vượt trội so với con người

Theo Brother, chỉ trong hai giờ đầu tiên triển khai nhân viên ảo, hãng đã bán được 2.500 USD máy in. Từ đó đến nay, doanh số trực tiếp tăng thêm 30% so với giai đoạn sử dụng nhân viên thật.

Lợi thế của nhân viên bán hàng AI nằm ở sự ổn định. Họ có thể duy trì phong thái thân thiện, không bao giờ mệt mỏi hay bị cảm xúc chi phối. Doanh nghiệp cũng tiết kiệm được chi phí thuê nhân sự và đào tạo, trong khi hiệu suất lại cao hơn.

Tương lai của nghề livestream

Việc các nhân viên bán hàng AI đạt doanh thu vượt trội so với nhân viên thật cũng đặt ra câu hỏi về tương lai nghề bán hàng livestream.

Trong nhiều năm qua, hàng triệu người đã kiếm sống nhờ công việc phát trực tiếp trên TikTok, Taobao hay Pinduoduo. Nhưng với sự trỗi dậy của nhân viên ảo, liệu người thật có còn đất diễn?

Một nhân viên bán hàng AI đang livestream bán sản phẩm.

Hiện tại, Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) vẫn chưa cho phép triển khai nhân viên bán hàng AI, một phần vì lo ngại ảnh hưởng đến thị trường lao động và trải nghiệm người dùng.

Trong khi đó, ở Mỹ và châu Âu, các nhân vật ảo do AI tạo ra đã dần quen thuộc trên mạng xã hội. Những video deepfake hay influencer ảo trên Instagram, YouTube, TikTok xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

PLTFRM thừa nhận họ đã thử nghiệm công nghệ này trên các nền tảng toàn cầu và nhận thấy tiềm năng rất lớn, nhưng hiện tại vẫn tập trung thị trường Trung Quốc.

Sự phát triển của nhân viên bán hàng ảo cho thấy một làn sóng tự động hóa mới trong TMĐT. Nếu như trước đây, AI chỉ đứng sau để phân tích dữ liệu hay gợi ý sản phẩm, thì nay nó trực tiếp “giao tiếp” với khách hàng, mô phỏng cảm xúc, hành động và lời nói của con người.

Khi chi phí công nghệ giảm, chất lượng hình ảnh và độ tự nhiên ngày càng cao thì ranh giới giữa người thật và người ảo sẽ dần trở nên mờ nhạt.

Với các công ty, AI bán hàng mang lại lợi ích rõ rệt, nhưng với ngành lao động thì đây lại là thách thức lớn. Một khi các nhân viên bán hàng ảo được phép hoạt động rộng rãi, nhiều nhân viên bán hàng truyền thống có thể sẽ bị thay thế.

Không khó để bắt gặp các Avatar AI trên các trang thương mại điện tử.

