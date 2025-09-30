Hạ tầng số giúp bộ máy hành chính tinh gọn vận hành liền mạch

(PLO)- Nhờ hạ tầng số chuyên dùng, dữ liệu sẽ được gom lại, giúp người dân làm thủ tục nhanh hơn.

Tháng 7-2025, việc hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 đã mở ra giai đoạn mới cho nền hành chính Việt Nam, bộ máy tinh gọn, quản trị hiệu quả hơn.

Trước đây các đơn vị hoạt động độc lập với hạ tầng công nghệ riêng biệt, dẫn đến dữ liệu phân mảnh, thiếu liên thông. Việc trao đổi thông tin nhạy cảm qua các kênh không an toàn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cấp nhà nước.

Trước bối cảnh đó, dịch vụ Hạ tầng truyền số liệu chuyên dùng của VNPT không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là chìa khóa để hợp nhất và khơi thông dòng chảy dữ liệu, đảm bảo chính quyền hai cấp hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Hạ tầng số chuyên dùng giúp chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý đáng kể.

VNPT hiện đã nâng cấp hàng ngàn km cáp quang tốc độ cao, xây dựng mạng WAN kết nối từ trung tâm dữ liệu cấp tỉnh đến tận xã, cho phép hơn 25 sở ngành tại 15 địa phương đồng bộ dữ liệu cán bộ và đất đai trên quy mô lớn. Nhờ đó, tiến độ hợp nhất hồ sơ công chức, cũng như chuẩn hóa dữ liệu phục vụ người dân, được rút ngắn đáng kể.

Ngoài ra, đơn vị này còn phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai mô hình bảo mật nhiều lớp, kết hợp tường lửa thế hệ mới và hệ thống giám sát, cảnh báo sớm (SIEM) đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4. Các báo cáo và dữ liệu quan trọng được luân chuyển chỉ trong vài giây, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đội ngũ kỹ sư trực tiếp hỗ trợ tại 2.500 điểm cầu cấp xã, rút ngắn thời gian xử lý sự cố xuống chỉ vài giờ. Các phương án dự phòng cũng được xây dựng sẵn, giúp hoạt động hành chính không bị gián đoạn.

