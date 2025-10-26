Hơn 1 tỉ người dùng smartphone dễ bị tấn công mạng

(PLO)- Hàng tỉ thiết bị Android và iPhone trên toàn cầu dễ bị tấn công mạng, khi người dùng vẫn đang sử dụng các hệ điều hành đã lỗi thời hoặc không còn được hỗ trợ cập nhật.

Infographic: Toàn cảnh mối đe dọa di động trên toàn cầu trong năm 2025.

Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 từ ngày 14-10-2025, điều này đồng nghĩa với việc khoảng 400 triệu thiết bị sẽ không còn được hỗ trợ cập nhật, dễ gặp rủi ro trước các lỗ hổng bảo mật. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn nằm ở các thiết bị di động, nơi lưu trữ hầu hết dữ liệu cá nhân và tài khoản quan trọng của người dùng.

Theo công ty an ninh mạng Zimperium, việc người dùng trì hoãn cập nhật hoặc sử dụng điện thoại cũ sẽ khiến họ dễ bị tấn công mạng.

Báo cáo chỉ ra rằng, hơn 50% thiết bị di động trên thế giới đang chạy phiên bản hệ điều hành lỗi thời, trong đó 25-33% không thể nâng cấp vì phần cứng đã quá cũ. “Một nửa trong số này có thể cập nhật nhưng vẫn chưa làm”, báo cáo nhấn mạnh.

Ảnh: AI

Sử dụng điện thoại Android và iPhone cũ dễ bị tấn công

Trong bối cảnh smartphone đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống, từ tài chính, công việc cho đến sức khỏe, việc không cập nhật phần mềm đã vô tình tạo điều kiện cho phép kẻ gian dễ dàng tấn công.

Zimperium cảnh báo, trong môi trường làm việc BYOD (mang thiết bị cá nhân đi làm), rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến người dùng cá nhân mà còn đe dọa cả hệ thống doanh nghiệp.

Ảnh: Apple

Apple, Google, Samsung kéo dài hỗ trợ cập nhật hệ điều hành

Các hãng lớn như Apple, Google và Samsung đều nỗ lực kéo dài thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm (5-7 năm). Tuy nhiên, việc chuyển sang chu kỳ cập nhật hàng quý hoặc hai năm một lần có thể khiến người dùng không nhận kịp các bản vá bảo mật khẩn cấp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu điện thoại của bạn đã không còn được nhận các bản cập nhật bảo mật định kỳ, hãy cân nhắc nâng cấp thiết bị mới.

