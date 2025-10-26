(PLO)- Meta vừa bổ sung một loạt tính năng mới, giúp người dùng Facebook an toàn hơn trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là thông tin qua tin nhắn Messenger.

Lừa đảo qua tin nhắn ngày càng phổ biến

Theo báo cáo của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ), các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng xã hội đã gây thiệt hại hơn 16,6 tỉ USD tại Mỹ vào năm ngoái, trong đó, những người trên 60 tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Để giúp người dùng an toàn hơn, Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp…) đã giới thiệu loạt công cụ chống lừa đảo mới bằng AI.

Cụ thể, khi người dùng cố gắng chia sẻ màn hình với những người dùng không xác định, WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo để nhắc nhở họ rằng màn hình của họ, có thể chứa thông tin ngân hàng hoặc mã xác minh, có thể bị người kia xem được.

Tính năng này ra đời sau khi Meta phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo "có thể gây áp lực buộc nạn nhân chia sẻ màn hình" để lấy cắp thông tin nhạy cảm.

Lừa đảo qua tin nhắn là một trong những phương thức phổ biến nhất trên Facebook và các mạng xã hội. Ảnh: AI

Trong khi đó, Messenger được tích hợp thêm tính năng Scam Detection (phát hiện lừa đảo), người dùng có thể bật thủ công trong phần Settings (cài đặt) - Privacy & safety settings (cài đặt quyền riêng tư và an toàn).

Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ cảnh báo nếu bạn nhận được tin nhắn có dấu hiệu đáng ngờ từ người lạ, đặc biệt là các tin nhắn chứa đường dẫn hoặc lời mời bất thường. Lưu ý, hiện tại Meta đang thử nghiệm tính năng này và sẽ sớm triển khai đến toàn bộ người dùng trên toàn thế giới.

Người dùng Facebook nên bật tính năng này ngay lập tức để hạn chế bị lừa qua Messenger. Ảnh: Meta

Meta cho biết quá trình phát hiện diễn ra ngay trên thiết bị, do đó các cuộc trò chuyện mã hóa đầu cuối vẫn đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, nếu người dùng đồng ý gửi tin nhắn nghi ngờ đến hệ thống AI Review để phân tích, nội dung đó sẽ tạm thời không còn được mã hóa đầu cuối.

Khi xác định đó là hành vi lừa đảo, Meta sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn nhận biết các dạng lừa đảo phổ biến như:

Lời mời làm việc lương cao nhưng yêu cầu trả phí.

Cơ hội đầu tư sinh lời “thần tốc”.

Các lời mời làm việc tại nhà không có thật.

Người dùng Facebook cũng có thể chặn hoặc báo cáo tài khoản đáng ngờ ngay trong ứng dụng.

8 triệu tài khoản Facebook và Instagram giả mạo bị xóa bỏ

Song song với việc ra mắt các công cụ bảo vệ mới, Meta cho biết họ đã gỡ bỏ hơn 21.000 trang và tài khoản Facebook mạo danh bộ phận hỗ trợ khách hàng để đánh cắp thông tin người dùng.

Từ đầu năm đến nay, hãng cũng đã xóa gần 8 triệu tài khoản giả trên Facebook và Instagram, có liên quan đến các “trung tâm lừa đảo” hoạt động ở Myanmar, Lào, Campuchia, UAE và Philippines.

Các nhóm tội phạm này thường sử dụng chiêu thức “mồi chài tình cảm” nhằm tạo mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo.

Theo báo cáo của Infoblox, điểm mấu chốt của những trò lừa này nằm ở việc thao túng tâm lý: Kẻ gian sẽ dành thời gian để xây dựng lòng tin, thậm chí giả vờ yêu đương, rồi từng bước khiến nạn nhân tin vào viễn cảnh lợi nhuận khổng lồ, để rồi mất trắng toàn bộ số tiền tích góp.

Meta cho biết các biện pháp bảo vệ mới này là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm giúp người dùng nhận diện sớm, và tránh xa các hình thức lừa đảo đang bùng nổ trên nền tảng mạng xã hội.

