Microsoft phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho người dùng Windows 11

(PLO)- Bản cập nhật khẩn cấp KB5070773 cho Windows 11 giúp khắc phục lỗi chuột và bàn phím không hoạt động trong môi trường WinRE, khiến người dùng không thể sửa chữa hệ thống.

Theo trang Windows Latest, sự cố này được mô tả là một “thảm họa toàn diện” vì nó khiến các công cụ khôi phục của Windows 11 gần như vô dụng. Khi chuột và bàn phím đều bị vô hiệu hóa, người dùng không thể thao tác bất kỳ tùy chọn nào trong WinRE, ngoại trừ việc sử dụng bàn phím PS/2 cũ, thứ mà hầu hết máy tính hiện nay đều không còn hỗ trợ.

Bản vá KB5070773 được triển khai dưới dạng cập nhật ngoài luồng (out-of-band update), nghĩa là người dùng không cần chờ đến chu kỳ cập nhật định kỳ hàng tháng.

Microsoft cho biết bản vá này sẽ tự động tải xuống và cài đặt thông qua Windows Update, áp dụng cho tất cả thiết bị Windows 11 trong ngày 24 và 25-10.

Cụ thể, sau khi cài đặt bản cập nhật, Windows 11 phiên bản 25H2 sẽ được nâng lên bản dựng 26200.6901, trong khi phiên bản 24H2 sẽ lên 26100.6901. Ngoài lỗi WinRE, Microsoft cũng đã khắc phục sự cố kết nối localhost ở phía máy chủ.

Samsung ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm 4 mẫu điện thoại Galaxy này (PLO)- Giữa lúc One UI 8 (dựa trên Android 16) đang khiến cộng đồng háo hức, Samsung bất ngờ tuyên bố ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm cho 4 mẫu điện thoại phổ biến.

Người dùng Windows nên cập nhật ngay bản vá khẩn cấp để cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Windows Latest khuyến cáo người dùng nên cài đặt ngay bản cập nhật, trừ khi bạn thực sự am hiểu về Windows và chắc chắn rằng thiết bị của mình không bị ảnh hưởng. Nếu bỏ qua, bản vá này cũng sẽ được tích hợp sẵn trong các gói cập nhật tháng sau, nên việc trì hoãn gần như không mang lại lợi ích nào.

Hiện Windows 11 có tỉ lệ cài đặt cao nhất kể từ khi ra mắt, vượt mốc 50% thị phần hệ điều hành Windows. Việc Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 vào ngày 14-10-2025 đã thúc đẩy làn sóng người dùng nâng cấp hệ điều hành, mặc dù vậy, vẫn còn hàng trăm triệu máy tính cũ chưa đủ điều kiện nâng cấp.

Microsoft cho biết, tất cả những máy tính không đủ điều kiện nâng cấp có thể gia hạn cập nhật bảo mật đến tháng 10-2026 thông qua chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) của Microsoft (có tốn phí).

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) nhấn mạnh, các thiết bị không đủ điều kiện nâng cấp sẽ về cơ bản dễ bị tấn công, trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Lịch sử đã chứng minh, những hệ điều hành lỗi thời là mảnh đất màu mỡ cho mã độc, như trường hợp WannaCry từng gây thiệt hại toàn cầu.

Windows Latest nhận định, chiến dịch mới của Microsoft không chỉ nhắc lại ngày ngừng hỗ trợ Windows 10, mà còn khéo léo gắn thông điệp này với “chu kỳ làm mới thiết bị”. Theo đó, Microsoft khuyến nghị người dùng nên chuyển sang sử dụng các dòng PC chạy vi xử lý ARM mới, nhằm tận dụng tối đa các tính năng AI và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Người dùng nên xóa những tin nhắn này ngay nếu không muốn bị lừa (PLO)- Nếu nhận được tin nhắn từ người lạ có kèm theo liên kết, tốt nhất là bạn nên xóa chúng ngay lập tức để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.