Thêm 2 mẫu điện thoại Samsung giá rẻ được cập nhật bảo mật tháng 11

(PLO)- Mới đây, Samsung đã tiếp tục phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 11 cho 2 mẫu điện thoại giá rẻ là Galaxy M23 5G và Galaxy A13 5G.

Bản cập nhật tháng 11-2025 giúp khắc phục tổng cộng 45 lỗ hổng bảo mật, giúp thiết bị hạn chế bị tấn công, tránh lỗi phát sinh và bảo vệ người dùng tốt hơn.

Ngoài hai mẫu điện thoại giá rẻ Galaxy M23 5G và Galaxy A13 5G, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc còn phát hành bản cập nhật tương tự cho hàng loạt thiết bị khác như Galaxy A34, A36, A06 5G và A17 5G.

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật bảo mật càng sớm càng tốt. Ảnh: SamMobile

Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm, rồi bấm Tải xuống và cài đặt. Nếu bản cập nhật có sẵn, máy sẽ tự động tải về và yêu cầu người dùng khởi động lại để hoàn tất.

Có thể thấy, việc duy trì cập nhật bảo mật đều đặn sẽ giúp tăng độ an toàn và sự ổn định cho thiết bị, ngay cả khi máy không còn nhận được các phiên bản Android lớn. Đây cũng là lý do các bản vá tháng đều được Samsung ưu tiên triển khai sớm cho nhóm thiết bị phổ thông.

