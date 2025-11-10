Tin công nghệ 10-11: Tiện ích này sẽ giúp bạn kê khai thuế nhanh hơn

(PLO)- Tin công nghệ 10-11 sẽ có các nội dung như tiện ích này sẽ giúp bạn kê khai thuế nhanh hơn, iPhone mới sẽ có camera selfie dưới màn hình? Lộ diện mẫu máy hút bụi lau nhà thông minh, rò rỉ mới nhất về Samsung Galaxy S26.

1. Tiện ích này sẽ giúp bạn kê khai thuế nhanh hơn

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” do Cục Thuế phát động, Viettel Telecom đã giới thiệu Tendoo, công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử nhanh gọn, minh bạch và chính xác.

Theo kế hoạch của Cục Thuế, từ ngày 1-1-2026, toàn bộ hộ kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, hướng tới nền kinh tế số minh bạch và hiệu quả.

Tendoo được phát triển như một trợ lý thuế thông minh, giúp hộ kinh doanh thực hiện trọn quy trình “Bán hàng - Ghi sổ - Khai thuế” trên một nền tảng duy nhất.

Ứng dụng tích hợp AI tư vấn thuế, giúp người dùng tra cứu quy định, hiểu chính sách mới và được hỗ trợ 24/7 trong quá trình chuyển đổi. Bên cạnh đó, hệ thống sổ kế toán tự động còn giúp người dùng nhập liệu, tổng hợp và kê khai đúng theo quy định, giảm thiểu sai sót khi nộp thuế.

2. iPhone mới sẽ có camera selfie dưới màn hình?

Theo MacRumors, dự kiến Apple sẽ đưa camera selfie xuống dưới màn hình trên phiên bản iPhone kỉ niệm 20 năm (ra mắt năm 2027).

Trước đó, các hãng sản xuất Android cũng đã thử nghiệm công nghệ này nhưng vẫn gặp hạn chế về chất lượng ảnh.

Nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên Weibo cho biết, Apple được cho là đang hợp tác với LG Innotek để khắc phục những hạn chế về hình ảnh bằng hệ thống ống kính quang học nhiều lớp, giúp giảm méo hình và tăng khả năng thu sáng.

JP Morgan dự đoán chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ sở hữu camera 24 MP dưới màn hình, thông số vượt xa tiêu chuẩn 4 hoặc 8 MP hiện nay.

Ngoài việc loại bỏ “đường cắt” trên màn hình, mẫu iPhone kỉ niệm 20 năm còn có thể sở hữu thiết kế không viền cong bốn cạnh. Giới phân tích nhận định Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X năm 2017.

3. Lộ diện mẫu máy hút bụi lau nhà thông minh

Mới đây, Roborock đã trình làng mẫu máy hút bụi lau nhà thế hệ mới F25 Ace Pro, tích hợp công nghệ tạo bọt siêu vi giúp làm sạch sâu, khử khuẩn và khử mùi hiệu quả, hướng đến các gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Với cơ chế phun bọt tiên tiến, chỉ 1 ml dung dịch có thể tạo ra hơn 167 triệu bọt khí kích thước micromet, giúp lớp bọt siêu mịn len sâu vào từng kẽ sàn, tách và đẩy bật các vết bẩn cứng đầu mà vẫn dịu nhẹ, an toàn cho da và bề mặt sàn. Hệ thống van phun thông minh giúp kiểm soát lượng bọt tối ưu, tránh lãng phí dung dịch trong quá trình sử dụng.

Máy có lực hút 25.000 Pa và áp lực làm sạch 30N, đủ mạnh để loại bỏ bụi mịn, tóc rối và lông thú cưng mà không bị kẹt rối. Ngoài ra, Roborock F25 Ace Pro còn được trang bị hệ thống tự giặt và sấy con lăn bằng nước nóng 95°C, giúp diệt khuẩn và khử mùi sau mỗi lần dọn dẹp.

Hiện model này đang được bán với giá 10,99 triệu đồng (giá gốc 14,99 triệu đồng) trên các sàn thương mại điện tử.

4. Rò rỉ mới nhất về Samsung Galaxy S26

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy dòng Galaxy S26 của Samsung có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến, nhưng giá sản phẩm có thể tăng cao hơn, đặc biệt là phiên bản Ultra.

Theo trang ChosunBiz (Hàn Quốc), Samsung đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào cuối tháng 1-2026, sớm hơn gần một tháng so với mốc thường niên.

Các mẫu Galaxy S26 dự kiến sẽ được mở bán từ giữa tháng 2. Nguồn tin nội bộ cho biết, hãng đã “tăng tốc toàn bộ quy trình phát triển” sau khi loại bỏ dòng Galaxy S26 Edge và bổ sung lại phiên bản S26 Plus, vốn từng bị hủy trước đó.

Báo cáo cũng cho biết Galaxy S26 và S26 Plus sẽ dùng chip Exynos 2600, trong khi S26 Ultra vẫn được trang bị Snapdragon (nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite Gen 5, bản “for Galaxy” có xung nhịp cao hơn). Lý do cho sự khác biệt này nằm ở chi phí, chip Qualcomm đắt hơn đáng kể so với Exynos, khiến Samsung khó giữ mức giá như dòng Galaxy S25.

Điều đó đồng nghĩa S26 Ultra sẽ tăng giá, dù chưa rõ mức tăng cụ thể và liệu các khu vực khác nhau có cùng phiên bản chip hay không.

