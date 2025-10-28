​Vì sao Kaspersky chọn Việt Nam để đặt trung tâm kỹ thuật và đào tạo an ninh mạng?

(PLO)- Kaspersky vừa công bố loạt sáng kiến mới hướng đến việc phát triển nhân lực, trung tâm kỹ thuật và chương trình giáo dục an ninh mạng tại Việt Nam.

Động thái này được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu bảo vệ dữ liệu ngày càng cấp thiết.

Tăng cường năng lực kỹ thuật tại chỗ

Theo báo cáo, Kaspersky hiện đang xây dựng trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam nhằm cải thiện khả năng phản ứng với các vấn đề an ninh mạng trong nước.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối kết nối giữa các chuyên gia quốc tế và đội ngũ kỹ sư bản địa, đồng thời tạo điều kiện để hãng phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam, cho biết: "Việc đầu tư này giúp công ty hiểu sâu hơn về thị trường và nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước các thách thức an ninh mạng đặc thù tại Việt Nam”.

Người dùng Facebook nên bật tính năng này ngay lập tức để hạn chế bị lừa qua Messenger (PLO)- Meta vừa bổ sung một loạt tính năng mới, giúp người dùng Facebook an toàn hơn trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là thông tin qua tin nhắn Messenger.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam.

Đầu tư vào giáo dục và nhân lực an ninh mạng

Ngoài ra, Kaspersky cũng đang hợp tác với các cơ sở đào tạo như Học viện An ninh Nhân dân và Cao đẳng iSpace để phát triển chương trình học gắn với thực tiễn. Mục tiêu là giúp sinh viên nắm bắt kỹ năng ứng phó với tấn công mạng, đồng thời hình thành đội ngũ kỹ sư bảo mật có tay nghề cao.

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, nhấn mạnh: “Hợp tác giáo dục không chỉ tạo cơ hội học hỏi cho sinh viên mà còn giúp xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng vững mạnh hơn”.

Song song với đào tạo, Kaspersky đẩy mạnh bản địa hóa các sản phẩm chủ lực. Toàn bộ giao diện, hướng dẫn và nền tảng hỗ trợ kỹ thuật đã được Việt hóa. Trong đó, đáng chú ý là nền tảng Kaspersky Security Awareness Platform (KSAP) phiên bản tiếng Việt, giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao nhận thức bảo mật và giảm rủi ro do yếu tố con người.

Theo ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Kaspersky Đông Nam Á, bản địa hóa không chỉ là dịch ngôn ngữ mà còn là “điều chỉnh công nghệ để phù hợp với hành vi và văn hóa của người dùng Việt Nam”.

Với nền kinh tế số ngày càng mở rộng, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng, đồng thời cũng là nơi để thử nghiệm các mô hình hợp tác an ninh mạng toàn cầu.

FBI cảnh báo hãy xóa ngay những tin nhắn này trên điện thoại (PLO)- Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra cảnh báo khẩn về một loạt tin nhắn lừa đảo đang lan nhanh trên các ứng dụng nhắn tin, có thể khiến người dùng mất toàn bộ tiền tiết kiệm.