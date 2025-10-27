FBI cảnh báo hãy xóa ngay những tin nhắn này trên điện thoại

(PLO)- Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra cảnh báo khẩn về một loạt tin nhắn lừa đảo đang lan nhanh trên các ứng dụng nhắn tin, có thể khiến người dùng mất toàn bộ tiền tiết kiệm.

Phantom Hacker tái xuất

Phantom Hacker là một chiêu lừa đảo tài chính tinh vi mà FBI đã từng cảnh báo hồi năm 2023. Trong đó, kẻ gian sẽ giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft, ngân hàng hoặc thậm chí FBI để chiếm quyền truy cập vào máy tính nạn nhân.

Chúng dụ người dùng cài đặt phần mềm điều khiển từ xa, nói là để kiểm tra bảo mật, nhưng thực chất là theo dõi tài khoản ngân hàng và đánh cắp tiền của người dùng.

Theo Forbes, chiêu trò lừa đảo này vừa được nâng cấp lên một mức độ tinh vi mới, không cần người dùng cài đặt phần mềm. Thay vào đó, kẻ gian sẽ lợi dụng tính năng chia sẻ màn hình trên WhatsApp để đánh cắp thông tin ngân hàng.

Meta (công ty mẹ của WhatsApp Facebook…) cho biết họ đã triển khai tính năng cảnh báo tự động, nếu người dùng cố chia sẻ màn hình với số liên lạc lạ trong cuộc gọi video, hệ thống sẽ hiện thông báo cảnh báo nguy cơ lừa đảo.

Meta bổ sung tính năng cảnh báo tự động trên WhatsApp và Messenger để giúp người dùng hạn chế bị lừa qua tin nhắn. Ảnh: Meta

FBI khuyến cáo người dùng không chia sẻ màn hình với bất kỳ ai, đặc biệt nếu họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Khi nhận được tin nhắn nghi ngờ, hãy chấm dứt cuộc gọi, hủy chia sẻ màn hình và xóa toàn bộ đoạn chat.

Theo báo cáo của Palo Alto Networks, Mỹ đang trở thành mục tiêu chính của các chiến dịch “smishing” (lừa đảo qua tin nhắn). Các tin nhắn giả mạo này thường nhắm vào người dùng với nội dung như phí cầu đường, phạt vi phạm giao thông hoặc thông báo từ ngân hàng.

Các nhà nghiên cứu cho biết chiến dịch này hoạt động trên quy mô toàn cầu, sử dụng nhiều tên miền và thẻ SIM để gửi hàng loạt tin nhắn, đồng thời tận dụng cả hạ tầng đám mây của Mỹ để che giấu dấu vết.

FBI cảnh báo người dùng nên xóa các tin nhắn đáng ngờ từ người lạ. Ảnh: Pexels

Người dùng cần làm gì để không bị lừa đảo qua tin nhắn?

Cảnh giác với mọi tin nhắn được từ người gửi lạ hoặc chứa nội dung khẩn cấp.

Xác minh thông tin trực tiếp qua website hoặc ứng dụng chính thức của cơ quan, ngân hàng.

Không nhấp vào liên kết hoặc gọi đến số điện thoại được gửi trong tin nhắn.

Xóa ngay lập tức những tin nhắn đáng ngờ trên WhatsApp, Messenger... và các nền tảng nhắn tin khác.

