Lâm Đồng giám sát chặt chẽ việc bán lẻ xăng dầu

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 331 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, thuộc sở hữu của 220 doanh nghiệp và hai doanh nghiệp đầu mối.

Tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí chiều 13-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến thời điểm hiện tại địa phương này không có tình trạng găm hàng trục lợi trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.

Tuy nhiên, do hoa hồng được hưởng thấp, có khi bằng không nên một số cửa hàng chưa chủ động nhập hàng kịp thời để đảm bảo lượng xăng dầu liên tục phục vụ người tiêu dùng.

Theo báo cáo, hiện nay sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân hàng năm khoảng 300.000 m3. Trong đó công ty xăng dầu chiếm 45% thị phần (148.600 m3), còn lại là 26 doanh nghiệp đầu mối ngoài tỉnh và 3 doanh nghiệp trong tỉnh bao gồm hai thương nhân đầu mối là Công ty Dương Đông Tây Nguyên, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng và 01 thương nhân phân phối là Công ty TNHH Phúc Sơn.

Hiện nay có 11 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh không hoạt động, trong đó có hai cửa hàng bị Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do ngưng hoạt động trên một tháng. Bên cạnh đó có ba cửa hàng đã phá dỡ do hết hợp đồng thuê đất và chuyển đổi công năng sử dụng mặt bằng; hai cửa hàng đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Thống kê ngày 11-10, có khoảng 20-30% cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa kinh doanh nhưng thông báo hết xăng còn dầu hoặc hết dầu còn xăng, có một số cửa hàng thông báo hết cả xăng và dầu.

Tình trạng này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn từ 2-3 ngày, lý do là các đại lý không chủ động nhập hàng hoặc doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối không cung cấp hàng hoặc cung cấp hàng nhỏ giọt.

Riêng Công ty đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu Xuyên Việt Oil đứt nguồn cung hơn 14 ngày làm ảnh hưởng đến 03 cửa hàng của Công ty CP Dịch vụ thương mại đóng cửa khoảng 20 ngày nay.

Mặt khác, các doanh nghiệp đầu mối hiện nay cung cấp hàng rất nhỏ giọt cho doanh nghiệp phân phối, nên doanh nghiệp phân phối cung cấp hàng cho các đại lý bán lẻ rất ít, chưa tới 50 % so với sản lượng cung ứng trung bình hàng tháng cho đại lý.

VÕ TÙNG