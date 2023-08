Làm giấy giả bán ô tô khi đã thế chấp cho ngân hàng

(PLO)- Tiền đã thế chấp xe ô tô và cho ngân hàng, sau đó Tiền đặt mua giấy đăng ký xe giả đem đi cầm cố rồi sau đó bán lại cho bị hại lấy hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1-8, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh Tiền (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7-2021, Tiền ký hợp đồng thế chấp xe ô tô tải tại một ngân hàng tại TP.HCM vay 770 triệu đồng. Ngân hàng giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản gốc), còn xe ô tô tải do Tiền sử dụng.

Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Tiền đã đặt mua một Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả (làm giống như bản gốc) với giá 2,2 triệu đồng nhằm để sử dụng khi lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải khi lưu thông. Đến tháng 11-2022, do làm ăn thua lỗ và nợ nần nên Tiền muốn đem chiếc xe ô tô tải đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Vào ngày 4-11-2022, Tiền đã cầm xe ô tô tải cho anh HMT (ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) lấy 200 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng cầm cố thì Tiền đã giao xe ô tô tải và giấy chứng nhận đăng ký xe giả cho bị hại quản lý.

Do chưa có tiền chuộc lại xe nên Tiền tiếp tục mượn tiền của ông T. Đến đầu năm 2023, Tiền nói không còn khả năng chuộc lại xe nên đề nghị bán chiếc xe ô tô tải cho ông T. với giá 550 triệu đồng. Gia đình bị hại đã thanh toán cho Tiền 520 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán khi hoàn thành sang tên.

Một tháng sau, gia đình bị hại đem hợp đồng mua bán và giấy đăng ký xe ô tô đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long để rút hồ sơ gốc thì được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trả lời Giấy đăng ký xe ô tô tải do Nguyễn Văn Minh Tiền đưa là giấy giả nên không rút hồ sơ được. Sau đó, anh T. nhiều lần liên hệ Tiền để giải quyết nhưng Tiền né tránh và bỏ đi khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thông báo ai là nạn nhân trong các vụ việc, vụ án do bị can Nguyễn Văn Minh Tiền thì trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh: 02943.842.974 hoặc liên hệ số điện thoại: 08.3939.7999 gặp Điều tra viên Trịnh Hải Vinh để được tiếp nhận xử lý.

Làm giả giấy tờ xe ô tô để cầm cố rồi trốn vào TP.HCM (PLO)- Mặc dù giấy đăng ký xe ô tô đã giao cho ngân hàng để vay tiền nhưng Được lại lên Facebook đặt mua giấy giả để mang xe đi cầm cố một lần nữa.

HẢI DƯƠNG